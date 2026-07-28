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Споживання електрики кондиціонером: як економніше ним користуватися (поради експерта)

Енергетика
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Споживання електрики кондиціонером: як економніше ним користуватися (поради експерта)
Споживання електрики кондиціонером: як економніше ним користуватися (поради експерта)
Від чого залежить споживання електрики кондиціонером і як економніше ним користуватися?
Про це розповів інженер з організації експлуатації та ремонту (системи вентиляції та кондиціонування) у компанії «Мастергаз» Андрій Ященко розповів ексклюзивно для УНІАН, від чого залежить споживання електрики кондиціонером і як економніше ним користуватися.

Скільки коштує 1 година роботи

Як пояснив інженер, споживання електрики у першу чергу залежить від потужності кондиціонера, розміру приміщення та інтенсивності надходження тепла. Основне джерело теплонадходження — сонячне світло і меншою мірою люди, електроприлади, освітлення. Також потужність роботи кондиціонера залежатиме від часу доби, розташування вікон відносно сторін світу тощо.
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Наприклад, якщо зранку сонце світить у кімнату, то у приміщення надходить більше тепла, і прилад працюватиме для охолодження на більшій потужності або частіше вмикатиметься (це залежить від типу кондиціонера). Відповідно пристрій споживатиме більше електрики.
Є інверторні та неінверторні кондиціонери. Перші плавно підлаштовують свою потужність під потреби, а у других просто вмикається та вимикається компресор залежно від виставленої температури. Кондиціонери неінверторного типу відходять у минуле, їх перестають випускати через енергетичну неефективність.
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Для стандартної кімнати (від 12 до 25 квадратних метрів зі стандартним вікном) споживання становить приблизно 700−1000 ватів (до 1 кВт·год на годину роботи). Зараз тариф для населення 4,32 гривні за кіловат-годину. Отже, година користування приладом коштуватиме приблизно 4 гривні. Таким чином можна підрахувати, скільки коштує вмикати кондиціонер на весь день — це приблизно 32 гривні, якщо пристрій працює 8 годин.

Скільки мотає кондиціонер за місяць

Якщо кондиціонер працює, наприклад, дві години на день, а вартість години роботи становить 4 гривні, то на місяць він споживатиме електроенергії приблизно на 250 гривень.

Як економити

Кондиціонер — пристрій, режим роботи якого дуже залежить від побажань конкретної людини: для когось +24 градуси у приміщенні це вже холодно, а для когось +18 — ще жарко. Споживання електроенергії залежить від того, як людина користується приладом.
Основне, що радить інженер — не занижувати температуру. Немає необхідності виставляти мінімальний показник на пульті, якщо вам достатньо +22…+24 градуси. Кондиціонер, дійшовши до цієї температури, зупиниться та не буде переохолоджувати приміщення і не споживатиме більше електроенергії.
Щодо режимів, у кондиціонерах їх чотири:
  • Охолодження.
  • Обігрів.
  • Осушення. Може використовуватися влітку, якщо після дощу дуже висока вологість. Прилад не буде переохолоджувати приміщення, але видалятиме зайву вологу.
  • Вентиляція (забезпечення руху повітря у кімнаті).
Але найчастіше використовуються два: влітку — охолодження, а взимку — обігрів. Експерт пояснив, як зменшити споживання енергії кондиціонера. Для економії не варто ставити надто низьку температуру на охолодження та зависоку — на обігрів, бо прилад досягне її та буде підтримувати. Якщо ви поставите на пульті, наприклад, мінімальний показник 18 градусів, то кондиціонер намагатиметься його підтримувати, переохолоджуватиме приміщення і використає більше електрики.
Раніше ми писали, коли можуть оштрафувати власників кондиціонерів.
За матеріалами:
Finance.ua
Енергетика
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