росія продовжила заборону на експорт бензину до кінця 2026 року
Уряд росії продовжив заборону на експорт автомобільного бензину до кінця 2026 року. Рішення ухвалили на тлі проблем із забезпеченням внутрішнього паливного ринку.
Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на віцепрем’єра росії Олександра Новака.
Заборона стосуватиметься всіх експортерів
За словами Новака, рішення, ухвалене на засіданні профільного штабу, поширюватиметься як на виробників пального, так і на компанії, які його не виробляють.
«Щодо заборони експорту бензину також ми ухвалили рішення в штабі продовжити його і для виробників, і невиробників. Тобто його буде продовжено до кінця року», — сказав він.
Для дизельного пального діятиме інший підхід
Водночас щодо дизельного пального російський уряд планує застосовувати інший підхід.
За словами Новака, заборону на експорт дизелю скасовуватимуть у міру стабілізації ситуації на внутрішньому ринку. Це, за його словами, має запобігти накопиченню надлишків продукції на нафтопереробних заводах і скороченню обсягів переробки.
Обмеження вводили поетапно
Рішення про обмеження експорту нафтопродуктів ухвалювалося поетапно.
Спочатку, з 1 квітня, було запроваджено заборону на вивезення авіагасу, з 1 червня — бензину, а з 8 липня уряд поширив обмеження і на експорт дизельного пального.
Раніше Новак охарактеризував ситуацію на паливному ринку як «непросту». Причиною тимчасового скорочення виробництва бензину він назвав пошкодження кількох НПЗ внаслідок атак дронів.
Спочатку заборона на експорт дизельного пального мала діяти до 31 липня 2026 року.
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