0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За час конфлікту зі США Іран продав нафти на $18 мільярдів

Енергетика
27
Іран за час конфлікту зі США і наступного перемир’я експортував нафту на близько 18 мільярдів доларів і у розпал кризи забезпечив близько двох третин передбачених річним бюджетом нафтових доходів.
Про це заявив міністр нафти Ісламської республіки Мохсен Пакнеджад, повідомляє Al Jazeera.
«В умовах війни (розпочатої 28 лютого операції США та Ізраїлю — ред.) було реалізовано нафту на суму $11,5 млрд, а в період припинення вогню — ще на $6,5 млрд. Таким чином, навіть у розпал конфлікту вдалося забезпечити понад 60% передбачених річним бюджетом нафтових доходів», — цитує видання іранського міністра.
Читайте також
Пакнеджад зазначив, що ще до початку конфлікту країна змогла накопичити близько 100 млн барелів сирої нафти та газового конденсату, які згодом вдалося реалізувати.
«Тимчасове зниження ризиків для пересування нафтових танкерів, попри санкції, дозволило суттєво збільшити експорт іранської нафти та вивести на світові ринки значну частину накопичених запасів», — зазначив очільник нафтового відомства Ірану.
Він не уточнив, які країни купували в цей період іранську нафту, проте відомо, що її найбільшим отримувачем є Китай.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems