За час конфлікту зі США Іран продав нафти на $18 мільярдів
Іран за час конфлікту зі США і наступного перемир’я експортував нафту на близько 18 мільярдів доларів і у розпал кризи забезпечив близько двох третин передбачених річним бюджетом нафтових доходів.
Про це заявив міністр нафти Ісламської республіки Мохсен Пакнеджад, повідомляє Al Jazeera.
«В умовах війни (розпочатої 28 лютого операції США та Ізраїлю — ред.) було реалізовано нафту на суму $11,5 млрд, а в період припинення вогню — ще на $6,5 млрд. Таким чином, навіть у розпал конфлікту вдалося забезпечити понад 60% передбачених річним бюджетом нафтових доходів», — цитує видання іранського міністра.
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Пакнеджад зазначив, що ще до початку конфлікту країна змогла накопичити близько 100 млн барелів сирої нафти та газового конденсату, які згодом вдалося реалізувати.
«Тимчасове зниження ризиків для пересування нафтових танкерів, попри санкції, дозволило суттєво збільшити експорт іранської нафти та вивести на світові ринки значну частину накопичених запасів», — зазначив очільник нафтового відомства Ірану.
Він не уточнив, які країни купували в цей період іранську нафту, проте відомо, що її найбільшим отримувачем є Китай.
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