0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Запорізькій АЕС виникла нова проблема: в МАГАТЕ зробили заяву

Енергетика
92
Військові дії призвели до перебоїв у водопостачанні до окремих частин Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем рф, а також прилеглих районів на південному сході України.
Про це повідомила організація ООН з ядерного нагляду, передає Reuters.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що дефіциту колодязної води, яка необхідна для охолодження палива в реакторах, немає.
Проте атаки в місті Енергодар та його околицях, де живе значна частина персоналу АЕС, були «спрямовані, серед іншого, на місцеву електричну інфраструктуру, що призвело до припинення водопостачання в місті та на території ЗАЕС».
«Надійний доступ до основних послуг та ресурсів є важливим для добробуту персоналу та для безперебійного виконання їхньої важливої роботи», — наголосив Гроссі.
Він додав, що спостерігачі МАГАТЕ, які перебувають на станції, «з 18 липня мали лише обмежений доступ до водопровідної води».
Також гендиректор МАГАТЕ повторив, що персонал атомної електростанції «повинен бути захищений у будь-який час».
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems