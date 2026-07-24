На Запорізькій АЕС виникла нова проблема: в МАГАТЕ зробили заяву Сьогодні 11:44 — Енергетика

Військові дії призвели до перебоїв у водопостачанні до окремих частин Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем рф, а також прилеглих районів на південному сході України.

Про це повідомила організація ООН з ядерного нагляду, передає Reuters

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, що дефіциту колодязної води, яка необхідна для охолодження палива в реакторах, немає.

Проте атаки в місті Енергодар та його околицях, де живе значна частина персоналу АЕС, були «спрямовані, серед іншого, на місцеву електричну інфраструктуру, що призвело до припинення водопостачання в місті та на території ЗАЕС».

«Надійний доступ до основних послуг та ресурсів є важливим для добробуту персоналу та для безперебійного виконання їхньої важливої роботи», — наголосив Гроссі.

Він додав, що спостерігачі МАГАТЕ, які перебувають на станції, «з 18 липня мали лише обмежений доступ до водопровідної води».

Також гендиректор МАГАТЕ повторив, що персонал атомної електростанції «повинен бути захищений у будь-який час».

УНІАН За матеріалами:

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