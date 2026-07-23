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В Міненерго повідомили, чи підвищуватимуть тарифи на вимогу МВФ

Казна та Політика
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В Міненерго повідомили, чи підвищуватимуть тарифи на вимогу МВФ
В Міненерго повідомили, чи підвищуватимуть тарифи на вимогу МВФ
Як повідомляє Міненерго, останнім часом лунають тези, що меморандум з МВФ нібито «фіксує» підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

Про що йдеться

Насправді, у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року.
Це аналітична та планувальна робота, а не рішення про зміну цін.
Як зазначаютьв Міненерго, в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, і повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану.
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Під час підготовки дорожньої карти, в першу чергу, напрацьовується механізм посиленого соціального захисту — розширені субсидії та адресна підтримка вразливих домогосподарств, який має запрацювати ще до будь-яких тарифних змін.
Тобто, як і під час попередніх переглядів програми МВФ, документ описує можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану.
Раніше йшлося про те, що Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року.
Також ми писали, що у Києві переглянуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. «Київводоканал» подав до Київської міської влади розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, тариф на централізоване водопостачання для населення може зрости з 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Тарифи
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