Підвищення тарифів на газ та світло з 2027 року: що хоче МВФ Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Підвищення тарифів на газ та світло з 2027 року: що хоче МВФ

Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в оновленому меморандумі про співпрацю України з МВФ, з яким ознайомилася редакція.

«За оцінкою Фонду, цей процес може розпочатися вже 2027 року», — йдеться у документі. При цьому наголошується, що перед підвищенням тарифів має бути створена достатня система адресного соціального захисту споживачів.

Що це дасть

Підвищення тарифів, на думку МВФ, має сприяти:

фінансуванню відновлення енергетичної інфраструктури;

скороченню заборгованості підприємств енергетичного сектора;

зниженню обсягу прихованих бюджетних субсидій.

У попередній редакції меморандуму Україна мала підготувати план поступового підвищення тарифів до липня поточного року. Наразі термін виконання цього структурного маяка перенесено на кінець жовтня.

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Перед початком підвищення тарифів, зазначено у меморандумі, влада України зобов’язалася до кінця лютого 2027 року провести комплексну оцінку існуючих механізмів підтримки споживачів комунальних послуг. Це необхідно визначення найбільш ефективних способів захисту соціально вразливих домогосподарств.

У довгостроковій перспективі МВФ вважає за необхідне повністю лібералізувати ціни на енергоресурси. На думку Фонду, лише ринкове ціноутворення зможе забезпечити надходження приватних інвестицій, необхідних для повоєнного відновлення енергетичного сектора.

Мораторій

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на природний газ, гарячу воду та опалення для населення, запроваджений законом під час воєнного стану. Він має діяти до закінчення воєнного стану та ще шість місяців після його скасування.

При цьому мораторій не поширюється на тарифи на електроенергію, холодну воду та низку інших комунальних послуг.

з 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. Ми писали , що у Києві переглянуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. «Київводоканал» подав до Київської міської влади розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, тариф на централізоване водопостачання для населення може зрости

Водночас тариф на централізоване водовідведення пропонується підвищити з 14,22 грн до 38,21 грн за 1 куб. м.

У разі затвердження цих розрахунків загальний тариф на водопостачання та водовідведення становитиме 88,90 грн за кубометр замість нинішніх 30,38 грн. Це означає, що якщо міська влада затвердить ці пропозиції, загалом тарифи на воду в столиці зростуть на 58,52 гривні за один кубічний метр.

Раніше Finance.ua розповідав , що в липні для низки українських міст зросли тарифи на холодну воду — щонайменше вдвічі, а подекуди й втричі. Найбільше вартість кубометра зросла у Вінниці — на понад 216%, а також у Дніпрі (+161,2%), Запоріжжі (+144,5%), Тернополі (+138%), Луцьку (+137,2%) та Івано-Франківську (+132%). Найменше зросла вартість кубометра в Чернівцях (+127,7%), Ужгороді (+112,9%), Рівному (+110%) та Черкасах (+105,1%).

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