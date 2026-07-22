4 дні працюєте — 3 відпочиваєте! Які професії зможуть змінити кількість робочих годин? Сьогодні 11:50 — Особисті фінанси

4 дні працюєте — 3 відпочиваєте! Які професії зможуть змінити кількість робочих годин?

В Україні знову спалахнули палкі суперечки довкола ідеї запровадження 4-денного робочого тижня.

На сайті урядових петицій з’явилася пропозиція скоротити робочий час із 40 до 32 годин на тиждень зі збереженням 100% заробітної плати. Але чи на часі така реформа зараз і що з цього приводу каже Державна служба зайнятості?

Звідки взагалі взялася ця тема

На сайті урядових петицій зареєстрували звернення, автори якого пропонують скоротити тривалість робочого тижня до 32 годин без зменшення заробітної плати.

І це не просто ідея на словах. Ініціатива також передбачає внесення змін до трудового законодавства та запуск державного пілотного проєкту, який у разі схвалення може стати першим кроком до масштабної реформи.

Тобто йдеться не про одноразову акцію, а про повноцінну спробу змінити підхід до роботи по всій країні. Питання лише одне — чи на часі це зараз.

Про те, чи можливий перехід України на 4-денний робочий тиждень, пояснили в Державній службі зайнятості. Там наголошують, що говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни не дуже доречно. Зараз більшість українців або на фронті, або працюють на потреби армії.

Більше того, увесь ринок праці вже давно перелаштувався під зовсім інші реалії. Ринок праці теж адаптувався до воєнних умов — ухвалили закон про організацію трудових відносин під час воєнного стану. Святкові дні вважаються звичайними робочими, без додаткової оплати чи відпочинку.

І це ще не все. Роботодавці можуть залучати працівників до роботи у вихідні без згоди профспілки. Максимальна тривалість робочого тижня збільшена до 60 годин замість звичних 40.

Тобто поки одні пропонують скорочувати робочий тиждень до 32 годин, реальність для багатьох галузей — це, навпаки, можливість працювати аж до 60 годин на тиждень.

Утім, у мирний час запровадження 4-денного робочого тижня в Україні можливе. І тут варто подивитися, що вже відбувається у світі. Уже зараз у різних країнах, як-от Ісландія, Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Франція, Литва, Японія та ОАЕ, експериментують із коротшим робочим тижнем в окремих галузях.

Навіть наші сусіди вже приєдналися. Нещодавно Польща теж почала експеримент, де роботодавці можуть пропонувати працівникам альтернативні моделі скороченого робочого часу.

Хто ж лідер у цьому питанні

За даними Державної служби зайнятості, Ісландія — лідер із переходу на скорочений робочий тиждень. Там до 90% працівників вже працюють за таким графіком або мають інші послаблення.

Показові результати і в інших країнах. У Німеччині після піврічного пілоту 60% компаній впровадили чотириденний робочий тиждень для більшості працівників. У Бельгії дозволили працювати чотири дні по 10 годин.

Тобто модель «менше днів, ті самі гроші» в світі вже далеко не експеримент, а робоча практика для мільйонів людей.

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