Майже кожен сьомий працівник у Німеччині не має професійної освіти Сьогодні 09:29 — Особисті фінанси

Німеччина стикається з кадровою кризою

У Німеччині майже кожен сьомий працівник не має професійної освіти, тоді як бізнес дедалі гостріше відчуває нестачу кваліфікованих кадрів. Особливо помітною ця проблема є серед мігрантів.

Про це повідомляє Ausnews. de з посиланням на дані фонду Bertelsmann.

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Кількість працівників без професійної освіти

За даними дослідження, кількість працівників без професійної освіти в Німеччині зросла з 3,76 млн у 2017 році до 4,57 млн.

Для таких працівників це означає вищий ризик втрати роботи. Якщо вони працевлаштовані, то найчастіше займають допоміжні посади: працюють на складах, у виробничих цехах або виконують прості виробничі завдання.

Ситуацію ускладнює міграція. За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, у 2025 році серед мігрантів віком від 25 до 34 років:

36% не мали професійної освіти;

26,8% здобули професійну кваліфікацію;

33,3% мали вищу освіту.

Таким чином, частка мігрантів із вищою освітою майже відповідає загальнонаціональному показнику, який становить 33,8%. Кожен третій приїжджий до 35 років не має професії. При цьому їхні навички часто не визнають у Німеччині, хоча багато хто з них міг би закрити кадрові прогалини.

Бізнесу бракує кваліфікованих працівників

Попри зростання кількості працівників без професійної освіти, компанії продовжують відчувати дефіцит кваліфікованих спеціалістів.

Згідно з опитуванням Торгово-промислової палати Німеччини, восени 2025 року 36% із майже 22 тис. компаній повідомили про труднощі з пошуком працівників на відкриті вакансії. Хоча цей показник знизився на 7% порівняно з попереднім періодом, роботодавці й надалі переважно шукають фахівців із відповідною кваліфікацією.

Які рішення пропонують експерти

В Інституті досліджень ринку праці вважають, що для подолання кадрового дефіциту необхідно насамперед активніше залучати молодь до здобуття професійної освіти та зробити такі програми доступнішими.

Ще одним напрямом є інтеграція мігрантів на ринок праці. Експерти зазначають, що їхні професійні кваліфікації часто не відповідають вимогам німецької системи або не визнаються офіційно. У зв’язку з цим пропонується прискорити процедури визнання професійної кваліфікації, розширити можливості для перекваліфікації та посилити підтримку у вивченні німецької мови.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Німеччині навіть школяр або студент зобов’язаний сплачувати податки, якщо отримує дохід. Податок залежить не від віку, а від суми заробітку. Ключовим показником є базова неоподатковувана сума доходу. У 2026 році для неодружених осіб вона становить 12 348 євро на рік. Якщо загальний річний дохід не перевищує цю суму, сплачувати прибутковий податок не потрібно.

Також ми писали , що середнім класом у Німеччині вважаються ті, хто заробляє від 32 400 до 74 400 євро на рік. Станом на квітень 2025 року близько двох третин штатних працівників (включно з державними службовцями та військовими) отримували від 2700 до 5700 євро на місяць без урахування бонусів і надбавок. Медіанна зарплата становить трохи більше ніж 4100 євро на місяць (49 200 євро на рік). Це означає, що половина працівників отримує більше цієї суми, а інша половина — менше.

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