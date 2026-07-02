У Німеччині посилюють умови для отримання соцвиплат, зокрема для українських біженців Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

Очікується, що базовий дохід замість соціальної допомоги з 1 липня будуть отримувати близько 5,5 мільйона жителів

З 1 липня в Німеччині набули чинності нові правила надання соціальної підтримки для безробітних. Вони стосуються як громадян країни, так і українських біженців, які отримують відповідні виплати.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Замість допомоги Bürgergeld одержувачі виплат отримуватимуть базовий дохід (Grundsicherung). Одночасно уряд посилив вимоги до працездатних осіб, які тривалий час залишаються без роботи.

Посилений контроль за отримувачами допомоги

Відтепер центри зайнятості ретельніше перевірятимуть вартість майна, заощаджень і житла одержувачів соціальної допомоги.

Крім того, пріоритетом для джобцентрів стане якнайшвидше працевлаштування безробітних, а не їхнє навчання чи підвищення кваліфікації.

За порушення правил виплати можуть скоротити або скасувати

Нові правила передбачають жорсткіший підхід до застосування санкцій.

Якщо одержувач допомоги не з’являтиметься на зустрічі в центрі зайнятості або не подаватиме заявки на вакансії, розмір виплат можуть зменшити або повністю припинити.

Також безробітні повинні погоджуватися на запропоновану роботу, навіть якщо вона не відповідає їхній попередній кваліфікації, за умови, якщо фізично, психічно чи психологічно здатні її виконувати.

Правила щодо заощаджень і житла

У Німеччині скоротили пільгові періоди, протягом яких центри зайнятості не враховували заощадження та частину витрат на житло під час призначення допомоги.

За новими правилами заощадження до 40 тис. євро мають використовуватися одержувачами допомоги вже протягом першого року після подання заяви. Раніше такі кошти не враховувалися впродовж року.

Також відшкодування витрат на житло здійснюватиметься в більш обмежених межах.

Соціальна допомога з безробіття і ринок праці

Очікується, що базовий дохід замість соціальної допомоги з 1 липня будуть отримувати близько 5,5 мільйона жителів Німеччини. Лише менше третини з них доступні для ринку праці, при цьому 1,2 мільйона безробітних не мають підтвердженої професійної кваліфікації.

За наявними даними, близько 16 000 людей вважаються «повними відмовниками», які неодноразово відхиляли пропозиції роботи та не з’являлися на зустрічі в центри зайнятості.

Ще близько двох мільйонів отримувачів допомоги не є доступними для ринку праці, оскільки або доглядають за родичами, або є батьками-одинаками, або вже працюють, але заробляють недостатньо і потребують додаткового доходу. 1,8 мільйона з них — діти та молодь.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що кількість безробітних у Німеччині у 2026 році приблизно втричі перевищує число доступних вакансій. Крім того, кількість компаній, які планують скорочення персоналу, перевищує кількість тих, хто має намір наймати нових працівників.

Також ми писали , що Німеччина ризикує зіштовхнутися із різким дефіцитом робочої сили через старіння населення та демографічні зміни. За оцінками аналітиків, до 2036 року країні може не вистачати близько 4,3 млн працівників. Для порівняння, два роки тому IW прогнозував дефіцит на рівні трохи менш як 3 млн осіб.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.