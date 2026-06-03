У Німеччині безробітних утричі більше, ніж вакансій Сьогодні 09:14 — Світ

Найактивніше персонал скорочують підприємства хімічної та автомобільної промисловості.

Кількість безробітних у Німеччині у 2026 році приблизно втричі перевищує число доступних вакансій. Крім того, кількість компаній, які планують скорочення персоналу, перевищує кількість тих, хто має намір наймати нових працівників.

Про це пише Ausnews.de.

З початку повномасштабної війни росії проти України економіка Німеччини не демонструє стійкого зростання. Інфляція тривалий час випереджала темпи зростання заробітних плат, що негативно вплинуло на споживчий попит. Купівельна спроможність населення досі не повернулася до рівня, який був до пандемії COVID-19.

Вакансій значно менше, ніж шукачів роботи

За офіційними даними, у квітні в Німеччині налічувалося 641,2 тис. зареєстрованих вакансій. Це на 1% більше, ніж у березні, але на 1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак ці дані охоплюють лише вакансії, офіційно заявлені роботодавцями.

За оцінками Інституту досліджень ринку праці та професій (IAB), який проводить власні опитування компаній, наприкінці 2025 року в країні було близько 1,26 млн вакансій. Водночас останні тенденції свідчать про подальше скорочення попиту на працівників.

Зокрема, платформа Indeed зафіксувала зменшення кількості опублікованих вакансій на 5,6%.

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Додатковим чинником є так званий прихований резерв — люди, які хотіли б працювати, але через особисті обставини наразі не шукають роботу. Загалом на понад 3 млн офіційно безробітних та 3,665 млн осіб із неповною зайнятістю припадає трохи більше ніж 1 млн вакансій.

Таким чином, кількість людей, які шукають роботу, приблизно втричі перевищує кількість доступних робочих місць. Це свідчить про суттєвий дисбаланс на німецькому ринку праці та обмежені можливості для швидкого зниження безробіття.

Компанії стали дещо оптимістичнішими

Опитування підприємств свідчать, що темпи скорочення робочих місць можуть сповільнюватися. Індекс зайнятості Ifo у травні зріс до 93,9 пункта проти 91,4 пункта у квітні. Це свідчить про певне покращення очікувань бізнесу щодо ринку праці.

Головний статистик Інституту Ifo Клаус Вольрабе зазначив, що плани щодо найму персоналу стали менш жорсткими. Водночас більшість компаній і надалі схиляються до скорочення працівників, а не до розширення штату.

Де спостерігається найбільше скорочень

Найактивніше персонал скорочують підприємства хімічної та автомобільної промисловості.

Складною залишається ситуація також в оптовій та роздрібній торгівлі, логістиці та туристичній галузі.

У будівельному секторі ситуація протягом останніх місяців суттєво не змінюється.

Певне покращення спостерігається лише у сфері послуг, де знову зростає попит на працівників. Найбільше роботодавці шукають юристів і податкових консультантів.

Керівник відділу економічних досліджень Ifo Тімо Вольмерсгойзер наголосив, що кількість компаній, які планують скорочення персоналу, все ще перевищує кількість тих, хто має намір наймати нових працівників.

Рівень безробіття

За даними Федерального агентства праці Німеччини, у квітні офіційна кількість безробітних скоротилася на 13 тис. осіб і перевищила 3 млн. Після коригування на сезонні чинники безробіття фактично зросло на 20 тис. осіб.

Рівень безробіття становив 6,4%, практично не змінившись порівняно з попередніми місяцями. У річному вимірі кількість безробітних збільшилася на 77 тис. осіб.

Реальна кількість людей без роботи вища за офіційні дані

Офіційна статистика не враховує частину людей, які фактично не мають роботи. Зокрема, йдеться про тих, хто:

перебуває на лікарняному;

бере участь у програмах центрів зайнятості;

проходить перекваліфікацію;

старший за 58 років і тривалий час не отримує пропозицій роботи.

Для ширшої оцінки ситуації Федеральне агентство праці використовує показник неповної зайнятості (Unterbeschäftigung).

У квітні кількість таких осіб зросла на 12 тис. порівняно з березнем і досягла 3,665 млн. Це на 18 тис. більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Німеччині до категорії з дуже низькими доходами належить приблизно кожен п’ятий житель країни, включаючи значну частину пенсіонерів. Близько половини населення перебуває в діапазоні середніх, низьких та дуже низьких доходів. Згідно з опублікованими даними, у 2026 році доходи в Німеччині умовно поділяються на такі категорії:

надбагаті — від 24 608 євро на місяць (1% населення);

найбільш високооплачувані — від 9 291 євро на місяць;

високооплачувані — від 6 530 євро на місяць (20%);

відносно добре забезпечені — від 4 540 євро на місяць;

середньооплачувані — до 3 724 євро на місяць;

низькооплачувані — до 3 381 євро на місяць;

дуже низький дохід — менше ніж 1 538 євро на місяць.

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