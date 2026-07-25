0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо країни з найдорожчим і найдешевшим таксі: на якому місці Україна (інфографіка)

Світ
63
Ціни на таксі у світі: найдорожче – у Швейцарії, найдешевше – на Філіппінах
Ціни на таксі у світі: найдорожче – у Швейцарії, найдешевше – на Філіппінах, Фото: magnific
Аналітики «Слово і діло» порівняли середню вартість кілометра поїздки у місті за стандартним тарифом за даними Numbeo та Deutsche Bank Research: Mapping the World’s Prices. Якщо у Швейцарії за один кілометр доведеться заплатити майже 5 доларів, то на Філіппінах аналогічна поїздка коштує лише 23 центи. Україна входить до числа держав із найнижчими тарифами на таксі.
Ціни на таксі у світі 2026
Ціни на таксі у світі 2026, Інфографіка: Слово і діло

У яких країнах таксі коштує найдорожче

Найвищі ціни на таксі — у Швейцарії та Люксембурзі, які відзначаються загалом високими цінами на товари та послуги. Не останню роль відіграє й те, що до цих країн приїжджають на роботу мешканці сусідніх Франції та Німеччини, що створює великий попит на таксі.
Один кілометр у Швейцарії обійдеться в середньому у 4,70 долара, а у Люксембурзі — у 4,06 долара.
Третє місце несподівано займає Албанія — відносно небагата країна. Кілометр поїздки у таксі тут у середньому обійдеться у 3,67 долара — набагато більше, ніж у сусідів.
Серед причин — туристичний бум у країні, високі податки на пальне, а найголовніше — відсутність міжнародних агрегаторів, таких як Bolt чи Uber.
Читайте також
Далі йдуть острівні Бахрейн та Маврикій, де кілометр у таксі обійдеться у 3,45 та 3,19 долара відповідно. Більше трьох доларів у середньому коштуватиме кілометр поїздки у Японії та Нідерландах.
Замикають десятку країн з найвищими тарифами на таксі Німеччина (2,86 долара), Бельгія (2,75 долара) та Мексика (2,72 долара).
Така висока вартість поїздок у Мексиці пов’язана з домінуванням на ринку профспілок таксистів, які порівнюють із монопольними синдикатами.

У яких країнах таксі коштує найдешевше

Найдешевше таксі — на острівних Філіппінах: 0,23 долара за кілометр поїздки. Трохи більші середні ціни в Індії (0,26 долара), Єгипті та Ірані (по 0,30 долара).
Ці країни мають низьку вартість праці та обслуговування автомобілів, а також високу конкуренцію у сфері.
Читайте також
Однак найдешевшим воно є, якщо не зважати на низьку купівельну спроможність: для мешканців цих країн вартість поїздки може бути високою.
Інші країни з низькими цінами на таксі теж підпадають під ці умови. До десятки з найменшою вартістю таксі також входять Шрі-Ланка та Узбекистан (по 0,33 долара), Туніс та Молдова (по 0,34 долара), Китай (0,35 долара) та Індонезія (0,39 долара).

Скільки коштує таксі в Україні

Україна займає чотирнадцяте місце серед країн з найменшими цінами на таксі. У середньому поїздка на таксі обійдеться у 0,45 долара за один кілометр дороги за стандартним тарифом. Стільки ж коштує послуга таксі на Кубі та в рф.
Трохи вищі за українські ціни мають Алжир (0,46 долара), Пакистан (0,54 долара) та Білорусь (0,58 долара).
Водночас ціна таксі в Україні більша, ніж у Вірменії (0,43 долара) та Бангладеші (0,41 долара).
У 2026 році в Україні з’явилося кілька законодавчих ініціатив, які суттєво впливають на ринок таксі. Закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, торкнувся не лише OLX, а й Bolt, Uklon, Uber та інших операторів таксі.
Крім того, попередній Кабмін планував масштабну реформу таксі, яку, ймовірно, проведе вже уряд Корецького. Усі ці зміни позначаться й на тарифах.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems