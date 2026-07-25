Названо країни з найдорожчим і найдешевшим таксі: на якому місці Україна (інфографіка) Сьогодні 21:06 — Світ

Ціни на таксі у світі: найдорожче – у Швейцарії, найдешевше – на Філіппінах, Фото: magnific

Аналітики «Слово і діло» порівняли середню вартість кілометра поїздки у місті за стандартним тарифом за даними Numbeo та Deutsche Bank Research: Mapping the World’s Prices. Якщо у Швейцарії за один кілометр доведеться заплатити майже 5 доларів, то на Філіппінах аналогічна поїздка коштує лише 23 центи. Україна входить до числа держав із найнижчими тарифами на таксі.

Ціни на таксі у світі 2026, Інфографіка: Слово і діло

У яких країнах таксі коштує найдорожче

Найвищі ціни на таксі — у Швейцарії та Люксембурзі, які відзначаються загалом високими цінами на товари та послуги. Не останню роль відіграє й те, що до цих країн приїжджають на роботу мешканці сусідніх Франції та Німеччини, що створює великий попит на таксі.

Один кілометр у Швейцарії обійдеться в середньому у 4,70 долара, а у Люксембурзі — у 4,06 долара.

Третє місце несподівано займає Албанія — відносно небагата країна. Кілометр поїздки у таксі тут у середньому обійдеться у 3,67 долара — набагато більше, ніж у сусідів.

Серед причин — туристичний бум у країні, високі податки на пальне, а найголовніше — відсутність міжнародних агрегаторів, таких як Bolt чи Uber.

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Далі йдуть острівні Бахрейн та Маврикій, де кілометр у таксі обійдеться у 3,45 та 3,19 долара відповідно. Більше трьох доларів у середньому коштуватиме кілометр поїздки у Японії та Нідерландах.

Замикають десятку країн з найвищими тарифами на таксі Німеччина (2,86 долара), Бельгія (2,75 долара) та Мексика (2,72 долара).

Така висока вартість поїздок у Мексиці пов’язана з домінуванням на ринку профспілок таксистів, які порівнюють із монопольними синдикатами.

У яких країнах таксі коштує найдешевше

Найдешевше таксі — на острівних Філіппінах: 0,23 долара за кілометр поїздки. Трохи більші середні ціни в Індії (0,26 долара), Єгипті та Ірані (по 0,30 долара).

Ці країни мають низьку вартість праці та обслуговування автомобілів, а також високу конкуренцію у сфері.

Однак найдешевшим воно є, якщо не зважати на низьку купівельну спроможність: для мешканців цих країн вартість поїздки може бути високою.

Інші країни з низькими цінами на таксі теж підпадають під ці умови. До десятки з найменшою вартістю таксі також входять Шрі-Ланка та Узбекистан (по 0,33 долара), Туніс та Молдова (по 0,34 долара), Китай (0,35 долара) та Індонезія (0,39 долара).

Скільки коштує таксі в Україні

Україна займає чотирнадцяте місце серед країн з найменшими цінами на таксі. У середньому поїздка на таксі обійдеться у 0,45 долара за один кілометр дороги за стандартним тарифом. Стільки ж коштує послуга таксі на Кубі та в рф.

Трохи вищі за українські ціни мають Алжир (0,46 долара), Пакистан (0,54 долара) та Білорусь (0,58 долара).

Водночас ціна таксі в Україні більша, ніж у Вірменії (0,43 долара) та Бангладеші (0,41 долара).

У 2026 році в Україні з’явилося кілька законодавчих ініціатив, які суттєво впливають на ринок таксі. Закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, торкнувся не лише OLX, а й Bolt, Uklon, Uber та інших операторів таксі.

Крім того, попередній Кабмін планував масштабну реформу таксі, яку, ймовірно, проведе вже уряд Корецького. Усі ці зміни позначаться й на тарифах.

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