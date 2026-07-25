Названо країни з найдорожчим і найдешевшим таксі: на якому місці Україна (інфографіка)

Аналітики «Слово і діло» порівняли середню вартість кілометра поїздки у місті за стандартним тарифом за даними Numbeo та Deutsche Bank Research: Mapping the World’s Prices. Якщо у Швейцарії за один кілометр доведеться заплатити майже 5 доларів, то на Філіппінах аналогічна поїздка коштує лише 23 центи. Україна входить до числа держав із найнижчими тарифами на таксі.
У яких країнах таксі коштує найдорожче
Найвищі ціни на таксі — у Швейцарії та Люксембурзі, які відзначаються загалом високими цінами на товари та послуги. Не останню роль відіграє й те, що до цих країн приїжджають на роботу мешканці сусідніх Франції та Німеччини, що створює великий попит на таксі.
Один кілометр у Швейцарії обійдеться в середньому у 4,70 долара, а у Люксембурзі — у 4,06 долара.
Третє місце несподівано займає Албанія — відносно небагата країна. Кілометр поїздки у таксі тут у середньому обійдеться у 3,67 долара — набагато більше, ніж у сусідів.
Серед причин — туристичний бум у країні, високі податки на пальне, а найголовніше — відсутність міжнародних агрегаторів, таких як Bolt чи Uber.
Однак найдешевшим воно є, якщо не зважати на низьку купівельну спроможність: для мешканців цих країн вартість поїздки може бути високою.
Інші країни з низькими цінами на таксі теж підпадають під ці умови. До десятки з найменшою вартістю таксі також входять Шрі-Ланка та Узбекистан (по 0,33 долара), Туніс та Молдова (по 0,34 долара), Китай (0,35 долара) та Індонезія (0,39 долара).
Скільки коштує таксі в Україні
Україна займає чотирнадцяте місце серед країн з найменшими цінами на таксі. У середньому поїздка на таксі обійдеться у 0,45 долара за один кілометр дороги за стандартним тарифом. Стільки ж коштує послуга таксі на Кубі та в рф.
Трохи вищі за українські ціни мають Алжир (0,46 долара), Пакистан (0,54 долара) та Білорусь (0,58 долара).
Водночас ціна таксі в Україні більша, ніж у Вірменії (0,43 долара) та Бангладеші (0,41 долара).
У 2026 році в Україні з’явилося кілька законодавчих ініціатив, які суттєво впливають на ринок таксі. Закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, торкнувся не лише OLX, а й Bolt, Uklon, Uber та інших операторів таксі.
Крім того, попередній Кабмін планував масштабну реформу таксі, яку, ймовірно, проведе вже уряд Корецького. Усі ці зміни позначаться й на тарифах.