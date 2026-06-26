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Як зросте ціна поїздки в таксі (думка експертів)

Особисті фінанси
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Як зросте ціна поїздки в таксі (думка експертів)
Як зросте ціна поїздки в таксі (думка експертів)
Вартість поїздок на таксі в Україні може зрости через, зокрема, ціну пального та кількість водіїв на лінії.
Окремо експерти оцінили вплив майбутнього податку на цифрові платформи, йдеться в статті УНІАН.
За словами генерального менеджера Bolt в Україні Сергія Павлика, ціноутворення в таксі динамічне і залежить, насамперед, від балансу попиту та пропозиції в конкретний момент. На тариф впливають одразу кілька факторів: погодні умови, години пік, повітряні тривоги, зупинки громадського транспорту та загальна ситуація в місті.
«Наприклад, зростання вартості пального в окремі періоди та в окремих містах впливало на поведінку частини водіїв: через збільшення витрат вони могли скорочувати кількість поїздок або проводити менше часу онлайн», — сказав генеральний менеджер Bolt.
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Таким чином система автоматично реагує на зміни балансу попиту та пропозиції, що й формує кінцеву вартість поїздки.

Як податок вплине на ціну поїздок

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов також наголосив, що на тариф впливає одразу низка чинників, а роль майбутнього податку для цифрових платформ (так званий податок на ОЛХ) наразі перебільшувати не варто. Він зазначив, що закладати потенційні 10% податку у вартість поїздок зараз передчасно, адже закон має запрацювати лише з 2027 року.
«Що справді тримає ціну поїздки — це пальне і кількість водіїв на лінії, а не цей закон. І тут цікавий момент з Ормузом. Світова нафта і ціна на нашій колонці живуть окремим життям. Нафта після пікових значень цього року вже впала десь на 20% на очікуваннях угоди США-Іран, а наш А-95 за рік навпаки подорожчав: торік влітку був близько 59 грн, зараз — під 76. Дизель десь 83 грн — мережі в червні навіть трохи зрізали. Тобто на колонку більше тисне курс гривні й акциз, ніж заголовки з Близького Сходу», — зазначив Беспалов.
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У свою чергу, координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетман оцінив потенційний вплив від нових правил так званого закону про «податок на OLX» як незначний. На його думку, додаткові витрати від податку будуть розподілені між платформами, водіями та кінцевими тарифами.
«Якщо це й вплине, то буквально трохи. Відповідно до моделювання, ті 10% будуть „розмазані“ між самою платформою, прибутками водіїв та цінами. Тож, очікуємо подорожчання послуг водіїв з 2027 року на 2−3%. Це не критично, в межах статистичної похибки», — додав Гетман.
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Раніше в Bolt розповіли, чи можуть водії таксі отримати бронювання.
За матеріалами:
УНІАН
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