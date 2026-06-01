Крок до роботаксі: Uklon почав тестувати дистанційне керування авто

Сервісна IT-компанія Uklon розпочала перше в Україні дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, яка є містком для розгортання технології Autonomous Vehicles (безпілотних авто), включно з роботаксі.
Про це повідомили у компанії Uklon.
Технологію дистанційного керування авто
Проєкт реалізується у партнерстві з міжнародним аеропортом «Бориспіль», на території якого створено платформу для тестування.
«Мета ініціативи — протестувати технологію, зрозуміти ключові аспекти роботи дистанційно керованих авто за різних умов та розпочати процес розробки і створення необхідних регуляторних передумов для запуску автономних авто (AV) та роботаксі в Україні», — сказано в повідомленні.
Технологія remote driving є обовʼязковим елементом та «містком» до повної автономності, що дозволить у майбутньому підвищити безпеку перевезень, оптимізувати логістику та розвивати інклюзивні сервіси мобільності, наголосили у компанії.
Тестування проходить у реальних умовах
Перша фаза проєкту зосереджена на випробуванні дистанційно керованих авто у реальних умовах.
За допомогою спеціального програмного забезпечення, датчиків, камер, лідару, мереж мобільного зв’язку, технологія дистанційного керування дозволяє водію віддалено керувати авто через спеціальну станцію в режимі реального часу.
Постачальником технологій для цього проєкту є Elmo, естонська компанія, технологія якої сертифікована в Європі.
До тестування технології залучені водії-партнери сервісу, зокрема й ветеран війни, який пересувається за допомогою колісного крісла. Технологія дистанційного керування також відкриває додаткові можливості для людей з ампутаціями нижніх кінцівок, адже дає можливість дистанційного керування авто за допомогою ручного управління, зазначено у повідомленні.
Перша презентація технології дистанційного керування авто відбулась 27 травня для представників держави, органів влади, місцевого самоврядування та медіа.