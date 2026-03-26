Uklon запускає продаж автобусних квитків

Uklon змінює бренд і готує нові пропозиції для користувачів

Онлайн-сервіс таксі Uklon визначив два стратегічні напрями розвитку: формування екосистеми продуктів і сервісів, а також пошук нових точок зростання та вихід на іноземні ринки. Один із нових напрямків — це travel, він передбачає продаж автобусних квитків в межах та за межі України.

Про це повідомив СЕО компанії Сергій Гришков під час заходу Business Breakfast Forbes Ukraine, передає «Інтерфакс-Україна».

Співпраця з «Київстаром»

За словами очільника компанії, одним із ключових завдань є створення синергії з Київстар. Йдеться про розробку спільних рішень, які можуть з’явитися для користувачів уже у ІІ-ІІІ кварталах 2026 року.

У компанії зазначають, що наразі триває робота над сценаріями, які мають забезпечити додаткову цінність для клієнтів у межах спільної екосистеми.

«Головний наш проєкт зараз в рамках групи — це пошук сценарію, який нам дасть суттєву цінність з точки зору пропозицій для користувача… Насправді, це нетривіальна задача. І я думаю, що ми йдемо в гарному темпі тут», — наголосив Гришков.

Він зауважив, що компанія аналізує країни групи VEON, аби знайти і протестувати можливі стратегії виходу на ці ринки.

«Конкретних країн я зараз називати не можу… Рішення по запуску в нових країнах не прийнято», — сказав Гришков.

Запуск напряму travel

Компанія оголосила про запуск нового напряму travel, який передбачає продаж автобусних квитків як в Україні, так і за її межами.

Новий сервіс працює у форматі бета-версії та інтегрується в поточну екосистему продуктів Uklon. Наразі він доступний для користувачів Android, а згодом має з’явитися і на iOS.

Ребрендинг

Окремо Гришков анонсував вихід нової бренд-айдентики, де основною задачею буде зробити Uklon парасольковим брендом, який буде мати цілий набір суббрендів з паритетним фокусом на кожен з цих продуктів.

«Завжди асоціація з нами — це тільки райдхейлінг. Зараз ми змінюємо цей паттерн, що ми ще й доставка», — пояснив СЕО.

За його словами, найближчим часом з’являться певні зміни, що стосуються редизайну головного екрану, зокрема буде сформовано хаб, де розміщуватимуться продуктові екосистеми Uklon.

Маркетплейс і superapp

Серед напрямків, які також аналізує компанія, зі слів Гришкова, є marketplace і superapp.

«Це один з потенційних напрямків, куди ми можемо рухатися. Там теж досить синергічний продукт, тому що в нас є доставка. Він зараз на аналізі», — зауважив СЕО Uklon.

