МХП купує частку грецького виробника курятини Nitsiakos

МХП інвестує в одного з найбільших виробників м’яса Греції
МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, підписала угоду щодо придбання частки у грецькій компанії Th. Nitsiakos AVEE. Угода передбачає довгострокове партнерство сторін та поетапне придбання МХП 70% компанії упродовж кількох років. Також сторони домовилися про можливість подальшого збільшення частки МХП до 100% у майбутньому.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що завершення угоди залежить від виконання стандартних умов, зокрема отримання необхідних регуляторних погоджень.

Яку компанію купує МХП

Th. Nitsiakos AVEE — вертикально інтегрована група зі штаб-квартирою в місті Яніна, заснована у 1970-х роках. Працює в Греції у сферах виробництва та дистрибуції птиці та інших видів м’яса, кормів для тварин і домашніх тварин.
За підсумками 2025 року виручка компанії становила близько 540 млн євро.
Угода з Th. Nitsiakos AVEE є ще одним кроком у розвитку міжнародного бізнесу МХП, який допомагає групі зберігати стійкість і стабільно інвестувати в розвиток компанії в Україні.
«Я переконаний, що разом ми побудуємо ефективне партнерство, яке підсилить міжнародну частину групи МХП і в результаті дозволить нашому бізнесу в Україні залишатися стійким і розвиватися», — зазначив засновник та CEO МХП Юрій Косюк.
За його словами, з 2022 по 2025 роки компанія інвестувала в розвиток бізнесу близько 30 млрд грн.
Зазначається, що за роки повномасштабної війни компанія МХП відкрила в Україні нове підприємство з виробництва продуктів із доданою цінністю у Дніпрі, придбала «Український мʼясний хутір» для його подальшого розвитку, а також розпочала розвиток виробництва біометану.
За матеріалами:
Finance.ua
МХП
