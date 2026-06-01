МХП купує частку грецького виробника курятини Nitsiakos Сьогодні 10:47

МХП інвестує в одного з найбільших виробників м’яса Греції

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, підписала угоду щодо придбання частки у грецькій компанії Th. Nitsiakos AVEE. Угода передбачає довгострокове партнерство сторін та поетапне придбання МХП 70% компанії упродовж кількох років. Також сторони домовилися про можливість подальшого збільшення частки МХП до 100% у майбутньому.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що завершення угоди залежить від виконання стандартних умов, зокрема отримання необхідних регуляторних погоджень.

Яку компанію купує МХП

Th. Nitsiakos AVEE — вертикально інтегрована група зі штаб-квартирою в місті Яніна, заснована у 1970-х роках. Працює в Греції у сферах виробництва та дистрибуції птиці та інших видів м’яса, кормів для тварин і домашніх тварин.

За підсумками 2025 року виручка компанії становила близько 540 млн євро.

Угода з Th. Nitsiakos AVEE є ще одним кроком у розвитку міжнародного бізнесу МХП, який допомагає групі зберігати стійкість і стабільно інвестувати в розвиток компанії в Україні.

«Я переконаний, що разом ми побудуємо ефективне партнерство, яке підсилить міжнародну частину групи МХП і в результаті дозволить нашому бізнесу в Україні залишатися стійким і розвиватися», — зазначив засновник та CEO МХП Юрій Косюк.

За його словами, з 2022 по 2025 роки компанія інвестувала в розвиток бізнесу близько 30 млрд грн.

Зазначається, що за роки повномасштабної війни компанія МХП відкрила в Україні нове підприємство з виробництва продуктів із доданою цінністю у Дніпрі, придбала «Український мʼясний хутір» для його подальшого розвитку, а також розпочала розвиток виробництва біометану.

