Жеваго не зміг зняти арешт із ключових активів Сьогодні 18:40 — Фондовий ринок

Північний апеляційний господарський суд 20 травня 2026 року підтвердив правомірність арешту українських активів колишнього власника АТ «Банк „Фінанси та Кредит“» Костянтина Жеваго. Арешт було ініційовано Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у межах справи про відшкодування збитків на суму 46 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Суд підтвердив арешт активів Жеваго

Як повідомили у Фонді гарантування вкладів, суд врахував докази того, що Костянтин Жеваго не виконав вимоги законодавства щодо надання інформації про належне йому майно та зобов’язання.

У Фонді заявили, що відповідач тривалий час намагався приховувати факт володіння активами, за рахунок яких у майбутньому може бути забезпечене виконання позовних вимог.

«У позовах проти пов’язаних осіб збереження активів є одним із найважливіших напрямів роботи. Через складність цієї категорії справ їх розгляд триває роками, справи знову і знову повертаються до попередніх інстанцій, а колишні власники банків докладають колосальних зусиль, щоб приховувати активи і нічого не повертати кредиторам навіть у разі судового рішення про відшкодування збитків», — прокоментував заступник директора-розпорядника Фонду Віктор Новіков.

Фонд вимагає відшкодування 46 млрд грн

Фонд гарантування вкладів подав позов до Господарського суду Києва 4 січня 2023 року. У ньому йдеться про відшкодування майже 46 млрд грн збитків, завданих банку та його кредиторам.

Ці збитки було завдано внаслідок схемного виведення коштів, зокрема, систематичного кредитування пов’язаних з Жеваго компаній без належного забезпечення та перерахування кредитних коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам. Ці компанії не повернули отримані кредити та у більшості виявились неплатоспроможними.

В основу вказаного позову Фонду гарантування вкладів лягли матеріали, документи та докази, зібрані раніше, під час підготовки і розгляду Високим Судом Англії та Уельсу справи за позовом Фонду проти власника Банку.

У цій справі англійський суд визнав, що підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго достатньо, і отримав його письмове зобов’язання не ухилятись від участі у судовому процесі в Україні.

Водночас суд дійшов висновку, що він не має юрисдикції для розгляду справи через потребу застосування українського законодавства. Після отримання цього рішення ФГВФО подав позов до Господарського суду м. Києва проти власника АТ «БАНК «Фінанси та кредит» та ініціював арешт його активів.

На сьогодні залишаються заарештованими усі українські активи екс-власника банку, зокрема:

50,3% корпоративних прав ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»;

50,3% корпоративних прав ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат»;

50,3% корпоративних прав ТОВ «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат».

На сьогодні справа № 910/268/23 перебуває на розгляді у суді першої інстанції.

