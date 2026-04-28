Суд дозволив провести спецрозслідування щодо справи Жеваго Вчора 19:34 — Кримінал

Екснардепа-бенефіціара підозрюють у причетності до розтрати майна банку в особливо великих розмірах

Печерський районний суд міста Києва дозволив проводити спеціальне досудове розслідування щодо українського олігарха, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Що відомо про справу

У 2019 році в межах розслідування кримінального провадження олігарху було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

Майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб арештували. Зокрема йдеться про 158 млн доларів США на рахунку в банку Швейцарії, 49 компаній резидентів та їх активи, які передано в управління до АРМА, корпоративні права 19 компаній нерезидентів, підконтрольних олігарху-втікачу.

У межах міжнародного співробітництва у Франції слідчі Бюро вручили повідомлення про підозру олігарху-втікачу в іншому кримінальному провадженні щодо виведення 519 млн гривень з банку «Фінанси та Кредит».

Читайте також В АРМА заявляють, що попри ухвалу суду не можуть управляти активами Жеваго

Процесуальну дію провели 19 березня 2026 року у Французькій Республіці. Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Finance.ua писав , що Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго, колишнього власника АТ Банк «Фінанси та Кредит». Український суд визнав Жеваго відповідальним за борг перед НБУ, який виник через непогашення стабілізаційних кредитів, виданих банку «Фінанси та Кредит» до його банкрутства. Жеваго надавав особисту гарантію за цими зобов’язаннями, але більшу частину боргу так і не сплатив.

У 2024 році Державне бюро розслідувань повідомило підозру колишньому акціонеру банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтину Жеваго, колишнім голові правління банку та його двом заступникам. Встановлено, що Жеваго у травні 2007 року — жовтні 2010 року сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та інші наближені до нього особи.

