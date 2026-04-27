Жодного дня не працювала, а отримала понад 1 млн грн зарплати: викрили фіктивне працевлаштування (фото)

Слідчі Святошинського управління поліції спільно з оперативниками УСР у місті Києві встановили, що посадовиця Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України організувала схему розтрати бюджетних коштів, залучивши до неї свою подругу.
Зокрема, підозрювана забезпечила фіктивне працевлаштування жінки на посаду провідного інженера, а згодом — головного фахівця сектору.
Попри те, що «співробітниця» фактично не перебувала на робочому місці та не виконувала своїх посадових обов’язків, керівниця регулярно вносила до табелів обліку робочого часу неправдиві відомості про нібито відпрацьовані нею години, які надалі стали підставою для нарахування їй заробітної плати.
Внаслідок таких дій, у період з жовтня 2018 року по лютий 2025 року держава безпідставно виплатила фіктивній співробітниці понад 1,1 мільйона гривень.
Слідчі, за процесуального керiвництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили організаторці схеми про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — службове підроблення та ч. 5 ст. 191 КК України — розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Іншій фігурантці інкримінують ч. 4 ст. 358 КК України — використання завідомо підроблених документів, а також ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України — пособництво у розтраті майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Покарання
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна