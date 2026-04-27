0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Жодного дня не працювала, а отримала понад 1 млн грн зарплати: викрили фіктивне працевлаштування (фото)

Кримінал
1545
Правоохоронці повідомили про підозру посадовиці державної наукової установи та її спільниці, які налагодили схему розтрати бюджетних коштів.
Про це повідомила Національна поліція України.

Суть справи

Слідчі Святошинського управління поліції спільно з оперативниками УСР у місті Києві встановили, що посадовиця Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України організувала схему розтрати бюджетних коштів, залучивши до неї свою подругу.
Зокрема, підозрювана забезпечила фіктивне працевлаштування жінки на посаду провідного інженера, а згодом — головного фахівця сектору.
Попри те, що «співробітниця» фактично не перебувала на робочому місці та не виконувала своїх посадових обов’язків, керівниця регулярно вносила до табелів обліку робочого часу неправдиві відомості про нібито відпрацьовані нею години, які надалі стали підставою для нарахування їй заробітної плати.
Внаслідок таких дій, у період з жовтня 2018 року по лютий 2025 року держава безпідставно виплатила фіктивній співробітниці понад 1,1 мільйона гривень.
Слідчі, за процесуального керiвництва Святошинської окружної прокуратури, повідомили організаторці схеми про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — службове підроблення та ч. 5 ст. 191 КК України — розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Іншій фігурантці інкримінують ч. 4 ст. 358 КК України — використання завідомо підроблених документів, а також ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України — пособництво у розтраті майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Покарання

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems