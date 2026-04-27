Правоохоронці викрили конвертцентр з оборотом до 18 мільярдів гривень

У Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях викрили масштабну схему ухилення від сплати податків із сотнями клієнтів. «Конвертаційний центр» був інтегрований в міжнародні фінансові канали Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратів. Для його реалізації використовували близько 500 підконтрольних компаній. Понад 200 підприємств мінімізували податкові зобов’язання з ПДВ через фіктивні операції, для подальшого обготівкування коштів та їх легалізації. Обороти сягали до 18 млрд грн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Як працювала схема

Один із фігурантів організував діяльність так званого «конвертаційного центру», до якої залучив інших учасників групи. Для цього формували фіктивний ПДВ-кредит через операції «на папері» без реального постачання товарів чи послуг. Далі кошти переводили у готівку або приховували їх походження через фінансові операції.

Використовували широку мережу підконтрольних структур — понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів. Через них оформлювали фіктивні угоди, які дозволяли підприємствам-клієнтам зменшувати суму податків до сплати.

Організатором схеми є чоловік, який наразі переховується за кордоном. Він координував усю діяльність та залучив до неї кількох спільників. Кожен із них відповідав за різні напрями: фінансові операції, бухгалтерський облік, реєстрацію підприємств, відкриття банківських рахунків і підбір підставних осіб.

Окремо організували механізм виведення коштів за кордон. Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратах. Кошти проходили через рахунки та мережу обмінників як в Україні, так і за її межами — зокрема у країнах Європи. Надалі їх або знімали готівкою, або конвертували у криптоактиви для ускладнення відстеження фінансових потоків.

Крім цього, учасники схеми надавали послуги з «легалізації» товарів сумнівного походження. Зокрема, йдеться про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким через фіктивні документи надавали ознаки законного походження.

Схема діяла щонайменше з 2020 року та охоплювала кілька регіонів України, зокрема Київську, Одеську, Полтавську та Чернігівську області, а також місто Київ. За цей час її послугами скористалися понад 200 підприємств.

Обороти

Загальний обсяг коштів, які могли пройти через цю схему, оцінюється до 18 млрд грн. Лише за окремими встановленими фактами задокументовано ухилення від сплати податків на суму понад 56 млн грн.

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію. Відбулося понад 40 обшуків у різних регіонах України. Вилучили первинну бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, зокрема понад 30 пристроїв, пов’язаних із діяльністю підприємств з ознаками фіктивності. Серед іншого — банківські картки , чорнові записи та близько 40 печаток підконтрольних суб’єктів господарювання.

Виявлено грошові кошти у національній та іноземній валюті на суму понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро. Крім того, арештовано 5 транспортних засобів.

Покарання

Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми повідомлено про підозру за:

ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків);

ч. 2 ст. 205−1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП);

ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.

Організатору повідомлено про підозру заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук.

Чотирьох осіб затримано, трьом — обрано запобіжний захід тримання під вартою.

