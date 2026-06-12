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Нова схема обману з посвідченням водія — деталі

Кримінал
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Нова схема обману з посвідченням водія — деталі
Нова схема обману з посвідченням водія — деталі
Соціальні мережі дедалі частіше використовуються шахраями для пошуку потенційних жертв, зокрема серед користувачів, які цікавляться державними послугами.
Вони відстежують коментарі, підписки та запити людей, після чого виходять на зв’язок у приватних повідомленнях із пропозиціями «швидкого вирішення питань».
Про це розповів начальник РСЦ ГСЦ МВС у Київській та Чернігівській областях Сергій Петров, повідомляє Новини.LIVE.

Як працює схема

За словами фахівця, зловмисники моніторять сторінки сервісних центрів МВС, аналізують активність користувачів і знаходять тих, хто цікавиться отриманням або відновленням посвідчення водія.
Після цього вони пропонують «допомогу» в особистих повідомленнях — без навчання в автошколі, без складання іспитів або навіть у вирішенні питань із поверненням водійських прав після позбавлення.
Шахраї запевняють у «офіційності» послуг і обіцяють, що документи будуть відображатися в державних реєстрах, у застосунку «Дія» та Кабінеті водія.
У сервісних центрах МВС та Кіберполіції неодноразово фіксували подібні схеми. Одна з них полягає в тому, що спочатку шахраї не вимагають передоплати, створюючи враження довіри.
Після отримання персональних даних громадяни нібито отримують документ поштою. Візуально він може виглядати справжнім, однак у державних реєстрах він не значиться. Після цього аферисти припиняють контакт, а люди вже оплачують «послугу», не підозрюючи про підробку.
Згодом постраждалі звертаються до сервісних центрів МВС, де і з’ясовується факт шахрайства.
Для переконливості зловмисники використовують логотипи державних установ, копіюють оформлення офіційних сторінок, надсилають фейкові посвідчення, довідки та скриншоти.
У деяких випадках створюються фальшиві акаунти нібито працівників сервісних центрів МВС або навіть керівників установ, щоб підвищити рівень довіри у громадян. Будь-які пропозиції оформити посвідчення водія без проходження передбачених законом процедур є ознакою шахрайства, наголошують у МВС.
Крім втрати коштів і персональних даних, використання підроблених документів може мати юридичні наслідки — аж до кримінальної відповідальності згідно із законодавством України.

Як захиститися

У сервісних центрах МВС наголошують: працівники не пропонують послуги через особисті повідомлення в месенджерах, а всі офіційні платежі здійснюються виключно через встановлені державні канали.
Громадянам радять користуватися лише перевіреними джерелами інформації та бути уважними до підозрілих пропозицій.
У разі отримання сумнівних повідомлень рекомендується:
  • не передавати персональні дані;
  • не здійснювати жодних переказів коштів;
  • повідомляти про випадки шахрайства до Кіберполіції.
За матеріалами:
Finance.ua
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