АМКУ викрив змову в закупівлях індивідуального обмундирування — деталі Сьогодні 11:33 — Кримінал

АМКУ викрив змову в закупівлях індивідуального обмундирування — деталі

23 липня 2026 року, в рамках виконання пріоритетів діяльності Комітету на 2026 рік, Антимонопольний комітет України прийняв рішення, яким визнав дії трьох суб’єктів господарювання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

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Товариства брали участь у процедурах закупівлі індивідуального обмундирування, проведених Міністерством оборони України та державним підприємством Міністерства оборони України «Агенція закупівель у сфері оборони» із загальною очікуваною вартістю — 387 978 500 грн.

Під час розслідування справи Комітет встановив обставини, що у своїй сукупності свідчать про спільне та координоване здійснення відповідачами господарської діяльності, єдність економічних інтересів та спільну підготовку тендерних пропозицій з метою участі у закупівлях.

Штрафи

АМКУ визнав такі дії груп суб’єктів господарювання порушенням Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до спотворення результатів торгів, і оштрафував їх на загальну суму 29 860 412 грн.

Нагадаємо, згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

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