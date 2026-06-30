До «чорного списку» АМКУ потрапили 2857 компаній: їхній дохід сягнув 302 млрд грн (інфографіка)

Станом на кінець червня 2026 року у зведеному переліку Антимонопольного комітету України (АМКУ) перебувають 2857 компаній.
Про це свідчать дані сервісу аналізу ринків на основі відкритих державних реєстрів Vkursi Market BI.
«Зведений список АМКУ залишається переважно концентрованим у найбільших ділових регіонах країни та серед галузей, які традиційно активно беруть участь у державних закупівлях. Найбільшу частку в ньому формують торговельні та будівельні компанії. Підприємства можуть перебувати у процесі оскарження включення до зведеного списку АМКУ, а самі включення можуть стосуватися не тільки порушення конкуретного законождавства, а й необгрунтованого підвищення цін, монопольного становища», — зазначають експерти порталу.
До переліку входять юридичні особи, щодо яких АМКУ встановив факти антиконкурентних узгоджених дій під час процедур публічних закупівель, зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, а також інші порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема у сфері ціноутворення.
Сукупний дохід усіх компаній, включених до переліку, за підсумками 2025 року становив 302 млрд грн. Загальний прибуток цих підприємств сягнув 6 млрд грн.
Найбільше компаній зареєстровано в Києві та області
Найбільша концентрація компаній із переліку АМКУ зафіксована в Києві та Київській області — 902 юридичні особи, або майже третина від загальної кількості.
Також значна кількість таких компаній зареєстрована у Харківській області — 227, Львівській — 226, Дніпропетровській — 217 та Одеській — 168.
Торгівля та будівництво лідирують за кількістю компаній
За видами економічної
діяльності найбільше компаній саме в
сфері оптової та роздрібної торгівлі,
а також ремонту автотранспортних засобів
— 956 компаній. Це понад третина всіх
юридичних осіб, внесених до переліку.
Другою за кількістю є будівельна галузь,
де до списку потрапили 738 компаній. Ще
412 юридичних осіб працюють у сфері
переробної промисловості.
До п’ятірки
також увійшли компанії, що здійснюють
діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування (133
компанії) та професійну, наукову й
технічну діяльність (124 компанії).
Велика кількість
торговельних і будівельних компаній
зумовлена високою активністю цих
секторів на ринку публічних закупівель.
Сукупно на дві галузі припадає майже
60% усіх юридичних осіб, внесених до
переліку компаній АМКУ.
Обмеження для компаній із переліку
Компанії, щодо
яких є рішення АМКУ не можуть брати
участь у тендерах (відкритих торгах),
проте можуть укладати прямі договори
з бюджетними установами поза системою
Prozorro (якщо це не суперечить іншим нормам).