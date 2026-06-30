До «чорного списку» АМКУ потрапили 2857 компаній: їхній дохід сягнув 302 млрд грн (інфографіка) Сьогодні 11:35 — Фондовий ринок

Торгівля та будівництво лідирують за кількістю компаній

Станом на кінець червня 2026 року у зведеному переліку Антимонопольного комітету України (АМКУ) перебувають 2857 компаній.

Про це свідчать дані сервісу аналізу ринків на основі відкритих державних реєстрів Vkursi Market BI.

«Зведений список АМКУ залишається переважно концентрованим у найбільших ділових регіонах країни та серед галузей, які традиційно активно беруть участь у державних закупівлях. Найбільшу частку в ньому формують торговельні та будівельні компанії. Підприємства можуть перебувати у процесі оскарження включення до зведеного списку АМКУ, а самі включення можуть стосуватися не тільки порушення конкуретного законождавства, а й необгрунтованого підвищення цін, монопольного становища», — зазначають експерти порталу.

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До переліку входять юридичні особи, щодо яких АМКУ встановив факти антиконкурентних узгоджених дій під час процедур публічних закупівель, зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, а також інші порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема у сфері ціноутворення.

Сукупний дохід усіх компаній, включених до переліку, за підсумками 2025 року становив 302 млрд грн. Загальний прибуток цих підприємств сягнув 6 млрд грн.

Найбільше компаній зареєстровано в Києві та області

Найбільша концентрація компаній із переліку АМКУ зафіксована в Києві та Київській області — 902 юридичні особи, або майже третина від загальної кількості.

Також значна кількість таких компаній зареєстрована у Харківській області — 227, Львівській — 226, Дніпропетровській — 217 та Одеській — 168.

Галузевий розподіл компаній, Vkursi Market BI

Торгівля та будівництво лідирують за кількістю компаній

За видами економічної діяльності найбільше компаній саме в сфері оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспортних засобів — 956 компаній. Це понад третина всіх юридичних осіб, внесених до переліку.

Другою за кількістю є будівельна галузь, де до списку потрапили 738 компаній. Ще 412 юридичних осіб працюють у сфері переробної промисловості.

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До п’ятірки також увійшли компанії, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (133 компанії) та професійну, наукову й технічну діяльність (124 компанії).

Велика кількість торговельних і будівельних компаній зумовлена високою активністю цих секторів на ринку публічних закупівель. Сукупно на дві галузі припадає майже 60% усіх юридичних осіб, внесених до переліку компаній АМКУ.

Обмеження для компаній із переліку

​​Компанії, щодо яких є рішення АМКУ не можуть брати участь у тендерах (відкритих торгах), проте можуть укладати прямі договори з бюджетними установами поза системою Prozorro (якщо це не суперечить іншим нормам).

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