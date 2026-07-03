Бровари отримають до 500 нових робочих місць у машинобудуванні — деталі Сьогодні 18:22 — Фондовий ринок

Бровари отримають до 500 нових робочих місць у машинобудуванні — деталі

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про включення індустріального парку «Будшляхмаш» до Реєстру індустріальних парків.

Реалізація проєкту дозволить створити до 500 нових робочих місць та посилити промисловий потенціал Київської області.

Характеристики

Індустріальний парк створений у місті Бровари Київської області строком на 34 роки. Його площа становить 11,4 га.

На території парку планується розміщення підприємств з виробництва комунальної техніки і устатковання, причепів і напівпричепів, а також ремонту і монтажу машин і устатковання.

Ініціатором створення індустріального парку є ТОВ «АТОМІС». Загальний обсяг запланованих інвестицій становить 1,26 млрд грн з різних джерел, зокрема із залученням державного стимулювання.

«Машинобудування є основою технологічної незалежності країни та одним із секторів, де Україна має реальний потенціал для зростання. Індустріальний парк „БУДШЛЯХМАШ“ відкриває можливості для запуску нових виробництв, створення робочих місць і залучення понад 1 млрд грн інвестицій на Київщині. Такі проєкти допомагають перетворювати промисловий потенціал регіонів на конкретні результати для економіки», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Що це дає

Включення індустріального парку «Будшляхмаш» до Реєстру індустріальних парків підвищить інвестиційну привабливість Київської області, створить умови для розвитку машинобудування та сприятиме розширенню виробничих можливостей України.

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