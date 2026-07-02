В Samsung назвали точну дату відключення свого месенджера Сьогодні 22:13 — Фондовий ринок

В Samsung назвали точну дату відключення свого месенджера

Вже 6 липня 2026 року додаток Samsung Messages повністю припинить свою роботу на пристроях Galaxy.

Виробник почав готувати підґрунтя для цього кроку ще влітку 2024 року, переставши попередньо встановлювати програму на нові моделі смартфонів і зробивши дефолтним інструментом Google Messages.

Тепер користувачам, які досі залишалися вірними старому софту, офіційно дали лише тиждень на перенесення своїх чатів, пише видання PCW

Про намір остаточно згорнути підтримку Samsung Messages у липні компанія оголосила ще навесні. Наразі всередині самого додатка з’явилося чітке попередження з конкретною датою дедлайну — 6 липня.

Після цієї дати функціонал програми буде обмежено до критичного мінімуму:

Користувачі більше не зможуть надсилати та отримувати повсякденні повідомлення через цей інтерфейс. Застосунок залишиться активним виключно для керування контактами в екстрених ситуаціях (SOS-повідомлення). Можливість завантажити або оновити додаток у магазинах софту буде повністю заблокована.

Радикальні зміни не торкнуться власників застарілих смартфонів. Пристрої, які працюють під керуванням операційної системи Android 11 або старіших версій, продовжуватимуть функціонувати зі старим додатком у звичному режимі.

Щоб користувачі не втратили зв’язок у день відключення, розробники максимально спростили процес міграції. У верхній частині списку діалогів Samsung Messages закріплено спеціальне сповіщення з кнопкою «Switch now» («Перейти зараз»). Достатньо зробити кілька тапів, щоб перенести історію повідомлень та призначити Google Messages основним додатком для SMS та RCS за замовчуванням.

УНІАН За матеріалами:

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