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Ford замінив 350 інженерів на ШІ, але найняв їх знову

Фондовий ринок
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Ford замінив 350 інженерів на ШІ, але найняв їх знову
Ford замінив 350 інженерів на ШІ, але найняв їх знову
Компанія Ford залучила до роботи 350 висококваліфікованих інженерів, частина з яких є її колишніми співробітниками.
Повернення персоналу відбулося після того, як штучний інтелект не зміг досягти прогнозованих показників ефективності у відділі контролю якості.
Про це пише Bloomberg,
Віце-президент з розробки апаратного забезпечення автомобілів Чарльз Пун визнав, що компанія припустилася помилки, сподіваючись на миттєвий результат від автоматизації. За його словами, керівництво помилково вважало, що простого впровадження штучного інтелекту та внесення вимог до дизайну буде достатньо для створення високоякісного продукту.
Пун зазначив, що в попередні роки компанія не приділяла належної уваги унікальному досвіду найкомпетентніших інженерів, які пройшли з брендом через безліч циклів розробки автомобілів. Попри те, що ця ситуація виглядає як перемога людської робочої сили, повернення фахівців може виявитися тимчасовим заходом. У компанії Ford цих досвідчених співробітників неофіційно називають інженерами із «сивою бородою».
Головне завдання залучених 350 працівників полягає в навчанні молодшого покоління персоналу, а також у допомозі інженерам-програмістам у переналаштуванні та перепрограмуванні штучного інтелекту, щоб алгоритми могли ефективніше здійснювати перевірки. Фактично, компанія повернула людей для того, щоб вони навчили свої майбутні цифрові замінники.
Ford розгорнув на своїх виробничих лініях близько 900 спеціалізованих камер, які працюють на базі штучного інтелекту та призначені для виявлення дефектів. Попри початкові труднощі, компанія планує суттєво зменшити кількість відкликань автомобілів у 2026 році. Певні позитивні зрушення у сфері контролю якості вже помітні: за даними початкового дослідження якості від аналітичного агентства JD Power, Ford посів перше місце серед основних масових автомобільних брендів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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