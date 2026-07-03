Ryanair попередив про затримки в популярних аеропортах Європи (список) Сьогодні 12:13 — Фондовий ринок

Ryanair попередив про затримки в популярних аеропортах Європи (список)

Ryanair попередила туристів про затримки в семи популярних аеропортах Європи через їхню нездатність налагодити роботу нової системи паспортного контролю ЄС, яка повноцінно запрацювала ще у квітні 2026 року.

Про це йдеться сайті лоукостера

Де проблеми

Найбільші проблеми через нову систему спостерігаються в:

аеропортах Тенеріфе-Південний,

Пальма,

Аліканте,

Малага (усі чотири — Іспанія),

Мілан-Бергамо (Італія),

Краків (Польща)

Париж-Бове (Франція).

Більше того, Ryanair очікує на подальше збільшення завантаженості цих аеропортів у пікові тижні літа.

У зв’язку з цим авіаперевізник знову закликав європейські уряди призупинити впровадження системи EES до вересня, коли закінчиться найнапруженіший період подорожей, щоб запобігти довгим чергам на паспортному контролі для пасажирів, багато з яких подорожують з маленькими дітьми.

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«У міру того, як закінчуються шкільні канікули і Європа вступає в найжвавіший період подорожей у році, стає зрозуміло, що система EES все ще не готова до пікових літніх обсягів. Пасажирів та їхні сім’ї не слід використовувати як піддослідних кроликів для недопрацьованої системи паспортного контролю, яка ризикує створити довгі черги, призвести до пропущених рейсів та зайвого стресу в аеропортах цього літа. Все просто: достатньо відкласти впровадження EES до вересня, як це вже зробили інші країни ЄС, наприклад, Греція», — заявив операційний директор Ryanair Ніл Макмахон.

Ryanair попередив пасажирів про збільшення черг на паспортному контролі під час поїздок до або з країн, що не входять до Шенгенської зони, і рекомендував їм прибувати в аеропорт заздалегідь.

«Для проведення перевірок може знадобитися сканування паспортів, зняття відбитків пальців та фотографування обличчя, проте існуюча інфраструктура не готова до обробки очікуваного в піковий сезон великого пасажиропотоку через брак персоналу, кіосків та неготовність системи», — констатували в Ryanair.

Нагадаємо, з 10 квітня почала повноцінно діяти нова система в’їзду/виїзду (EES). Через її впровадження можуть виникнути великі черги в аеропорту.

Нагадаємо, система в’їзду/виїзду (EES) — це автоматизована ІТ-система для реєстрації громадян країн, що не входять до ЄС, які подорожують на короткий термін, щоразу, коли вони перетинають зовнішні кордони будь-якої з указаних європейських країн, використовуючи систему.

Нову систему в’їзду/виїзду (EES) буде запроваджено у 29 країнах Європи.

пришвидшити цей процес. Також ми писали , як

Людям, які хочуть пришвидшити процес, можна скачати мобільний додаток «Travel to Europe». Це офіційний додаток ЄС, спеціально розроблений для системи EES, який дає можливість попередньо зареєструватись (за 72 години до прибуття) та пришвидшити проходження прикордонних перевірок. Проте все-одно доведеться пройти обов’язкову співбесіду під час прикордонного контролю.

Раніше писали , що з 10 грудня 2025 року у пунктах пропуску на румунському кордоні стартувала цифрова система в’їзду/виїзду EES.

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