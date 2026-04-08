З 10 квітня ЄС повноцінно вводить нову систему контролю (EES) — деталі

З 10 квітня починає повноцінно діяти нова система в’їзду/виїзду (EES). Через її впровадження можуть виникнути великі черги в аеропорту.
Про це повідомляється сайті travel-europe.

В’їзд/виїзд (EES)

Нагадаємо, система в’їзду/виїзду (EES) — це автоматизована ІТ-система для реєстрації громадян країн, що не входять до ЄС, які подорожують на короткий термін, щоразу, коли вони перетинають зовнішні кордони будь-якої з наступних європейських країн, використовуючи систему.
Нову систему в’їзду/виїзду (EES) буде запроваджено у 29 країнах Європи.

Що тепер

Відтепер штампи в паспортах будуть замінені цифровими записами про в’їзд та виїзд, а також про відмову у в’їзді для мандрівників з країн, що не входять до ЄС, які прибувають на короткий термін.
Туристи будуть проходити процедуру зняття біометричних даних — їх фотографуватимуть та зніматимуть відбитки пальців.

Мета

EES запроваджено для того, щоб модернізувати системи охорони кордонів та імміграційного контролю ЄС, також задля боротьби зі злочинністю та шахрайством і виявлення загроз.
Біометричні паспорти не є обов’язковими для в’їзду до Європейського економічного простору, проте вони можуть суттєво прискорити проходження нової процедури.
Власникам звичайних паспортів доведеться фотографуватися та робити відбитки пальців в окремих кабінках з поліцейськими. У дітей до 12 років відбитки знімати не будуть, достатньо лише фото.
Біометричні дані зберігатимуться протягом 3 років, що значно пришвидшить перевірки в аеропортах. Мандрівникам, які відмовляться надати біометричні дані — буде автоматично відмовлено у в’їзді.
Як пришвидшити процес
Людям, які хочуть пришвидшити процес, можна скачати мобільний додаток «Travel to Europe». Це офіційний додаток ЄС, спеціально розроблений для системи EES, який дає можливість попередньо зареєструватись (за 72 години до прибуття) та пришвидшити проходження прикордонних перевірок. Проте все-одно доведеться пройти обов’язкову співбесіду під час прикордонного контролю.
Наразі додаток доступний лише в Португалії та Швеції але планується розширити його використання на всю територію ЄС.
Раніше Finance.ua писав, що Європейська комісія встановила 12 жовтня 2025 року для поступового запуску Системи в’їзду/виїзду, бази даних, яка замінює ручне проставлення штампів у паспортах для короткострокових відвідувачів з країн, що не входять до ЄС, на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.
Також ми надавали посібник для безпроблемної першої поїздки.
Як EES поєднується з ETIAS
Система EES реєструє ваші перетини кордону. ETIAS — це окремий дозвіл на поїздку для відвідувачів, які не мають візи.
Йшлося про те, що ETIAS не є обов’язковим на момент запуску EES, і очікується, що він з’явиться в останньому кварталі 2026 року.
Метою є чіткіший підрахунок днів, менше перевищень терміну перебування та швидші черги після того, як буде завершено перші реєстрації.
Тетяна Берегова
