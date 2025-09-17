Європейська система (EES) починає діяти 12 жовтня: посібник для безпроблемної першої поїздки Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Європейська система (EES) починає діяти 12 жовтня: посібник для безпроблемної першої поїздки

Європейська комісія встановила 12 жовтня 2025 рок у для поступового запуску Системи в’їзду/виїзду, бази даних, яка замінює ручне проставлення штампів у паспортах для короткострокових відвідувачів з країн, що не входять до ЄС, на зовнішніх кордонах Шенгенської зони, пише schengenvisainfo

Держави-члени запроваджуватимуть систему поступово, щоб аеропорти, порти та наземні пункти пропуску могли розширюватися без надмірних черг.

Що насправді відбувається на кордоні

Під час вашої першої поїздки після запуску очікуйте, що кіоск або стійка з персоналом відсканують ваш паспорт, зроблять фотографію обличчя в реальному часі та знімуть чотири відбитки пальців, якщо ви не маєте візи.

Якщо вам потрібна була короткострокова віза, ви, ймовірно, надали відбитки пальців разом із заявою, тому реєстрація на кордоні зосереджується на зображенні вашого обличчя. Під час наступних поїздок співробітники перевіряють ваші збережені дані, що скорочує час перевірок.

Під час впровадження процедури відрізнятимуться залежно від пункту пропуску. Великі аеропорти перенесуть це першими, а на деяких сухопутних та морських кордонах це займе більше часу. Поки всі пости не будуть готові, ви можете побачити поєднання нових кіосків та старого зразка штампування. Повне покриття планується до квітня 2026 року.

Хто повинен реєструватися, а хто звільнений від цього

Ви повинні зареєструватися, якщо ви є громадянином країни, що не входить до ЄС, але здійснюєте короткострокове перебування в Шенгенській зоні. Це включає громадян Великої Британії, США, Канади, Австралії та багатьох інших країн.

Діти віком до 12 років надають зображення обличчя, але не відбитки пальців. Ви звільнені від цього, якщо проживаєте в країні Шенгенської зони або подорожуєте за довгостроковою візою, але маєте при собі карту побуту або візу, щоб співробітники могли правильно вас спрямувати.

Конфіденційність та збереження даних

Система зберігає ваші паспортні дані, записи про в’їзд та виїзд, а також біометричні дані, зняті на кордоні. Записи зазвичай зберігаються протягом трьох років. Якщо після закінчення терміну вашого дозволеного перебування виїзд не відбувся або якщо ви перевищили термін перебування, термін зберігання продовжується до п’яти років. Доступ обмежений компетентними органами відповідно до законодавства ЄС.

Посібник для безпроблемної першої поїздки EES

Прибувайте раніше, ніж зазвичай, для вашого першого перетину кордону після 12 жовтня, особливо у жвавих наземних або морських портах, де кількість кіосків може бути обмеженою.

Стежте за вказівниками аеропорту та порту до кіосків EES, зніміть головні убори та окуляри для фото, а також тримайте пальці чистими та сухими для зняття відбитків.

Надайте стандартні підтверджуючі документи, які часто вимагають співробітники поліції. Підтвердження проживання, квиток назад або далі, а також підтвердження наявності коштів все ще мають значення, оскільки перевірки Шенгенської системи тривають разом із системою EES.

Дітей віком до 12 років фотографують, але не дають відбитки пальців. Підлітків можуть попросити і те, й інше.

Коли ви подорожуєте кілька разів без візи, ваш цифровий запис дозволяє прикордонникам автоматично відстежувати ваші 90 днів протягом 180-денного періоду. Щоб уникнути несподіванок, ви також можете заздалегідь перевірити свою ліміт перебування за допомогою калькулятора HelloSchengen

Щоб дізнатися більше про передподорожню перевірку, перегляньте наше пояснення щодо нових деталей ETIAS та того, як вони працюватимуть із EES після повного запровадження обох систем.

Повітря, суша та море: чого очікувати

Аеропорти додають більше кіосків самообслуговування та електронних гейтів. Деякі перевізники випробовуватимуть виділені смуги для пасажирів, які вперше реєструються, щоб зменшити затримки біля гейтів вильоту.

У поромних портах та на переправах через Ла-Манш оператори планують окремі потоки для сімей та автобусних груп. Очікується, що персонал направлятиме новачків до робочих місць у години пік.

Наземні кордони, що обслуговують сезонний рух, зростатимуть протягом зими. Якщо ви за кермом, тримайте свої проїзні документи під рукою та залишайтеся біля свого автомобіля, якщо не буде інших вказівок.

Як EES поєднується з ETIAS

Система EES реєструє ваші перетини кордону. ETIAS — це окремий дозвіл на поїздку для відвідувачів, які не мають візи. ETIAS не є обов’язковим на момент запуску EES, і очікується, що він з’явиться в останньому кварталі 2026 року.

Чиновники кажуть, що метою є чіткіший підрахунок днів, менше перевищень терміну перебування та швидші черги після того, як буде завершено перші реєстрації. У перші тижні плануйте невеликі варіації залежно від країни та перетину кордону. Потім спостерігайте, як черги зменшуватимуться, коли система впровадиться.

