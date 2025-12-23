Відкрито реєстрацію на нову допомогу для ВПО з трьох регіонів Сьогодні 16:39 — Особисті фінанси

Відкрито реєстрацію на нову допомогу для ВПО з трьох регіонів

Благодійний фонд «Янголи Спасіння» спільно з UNHCR Ukraine — Aгентство ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) відкрив реєстрацію на 2026 рік для участі в програмі з ремонту житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Програма діє для внутрішньо переміщених людей, що проживають на території таких регіонів:

Дніпропетровської,

Харківської,

Сумської областей.

Хто може взяти участь

Подати заявку можуть ВПО, які проживають у житлі:

що перебуває у власності або в іпотеці/кредиті;

з умовами, що не відповідають мінімальним стандартам безпеки та комфорту.

Як зазначається у повідомленні Фонду, подання заявки не гарантує отримання допомоги. Усі заявки проходять перевірку та затвердження.

Пріоритет надаватиметься домовласникам у сільській місцевості та малих містах, а також сім’ям у складних життєвих обставинах.

Що покриває програма

Допомога охоплює найнеобхідніші види ремонту, щоб зробити житло безпечним і зручним: вікна, двері, дах, підлога, утеплення, вода, електрика, каналізація та інші базові ремонти.

Подати заявку можна:

через уповноважених представників вашої громади;

самостійно, заповнивши KOBO-форму: https://ee.kobotoolbox.org/single/WEvhVBVb;

зателефонувавши на гарячу лінію Фонду: 0 800 334 620.

деякі ВПО можуть подати заяву на отримання житлового ваучера номіналом 2 мільйони гривень через Дію. Нагадаємо, раніше ми повідомляли , що 1 грудня стартував перший етап нової державної програми житлової допомоги для ВПО, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. Так,

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.