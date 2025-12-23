Чи потрібно платити пенсійний збір за електромобіль — роз’яснення МВС Сьогодні 15:05 — Технології&Авто

Чи потрібно платити пенсійний збір за електромобіль — роз’яснення МВС

Під час першої державної реєстрації транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, пенсійний збір не сплачується. Ця норма залишається чинною і змін до неї не вносили.

Про це заявили в Головному сервісному центрі МВС.

Що передбачає закон

Пенсійний збір сплачують підприємства, установи, організації та фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі.

Водночас закон передбачає виняток для легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами, які проходять першу державну реєстрацію в Україні. Такі транспортні засоби звільнені від сплати пенсійного збору.

Податкові пільги для електромобілів

Окремо у МВС звернули увагу на податкові норми. Згідно з пунктом 64 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, до 1 січня 2026 року діє тимчасове звільнення від ПДВ операцій із ввезення на митну територію України та постачання в Україні транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами. Ці зміни були запроваджені Законом України від 15 липня 2021 року № 1660-IX.

У Податковому кодексі України наразі немає змін щодо продовження окремих податкових пільг після завершення зазначеного періоду.

Водночас у Головному сервісному центрі МВС наголосили, що навіть у разі часткового повернення податкового навантаження для електромобілів пенсійний збір під час їх першої державної реєстрації, як і раніше, не сплачуватиметься. Так само не застосовується і ввізне мито.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на аналітичний центр Recurrent Auto писав , що 2026 рік може стати переломним для ринку електромобілів — і не через нові моделі, а завдяки «другому життю» тих, що вже їздять дорогами.

2026 рік прогнозують як період цінової чутливості. Мита на нові автомобілі, подорожчання логістики й обережність покупців зміщують попит у бік вторинного ринку.

Засновник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький заявляв , що в наступному році ціни на електромобілі можуть зрости до 40%, а ринок впаде приблизно на 30%.

Як пояснив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, під час імпорту електрокарів ПДВ сплачуватимуть усі імпортери. До цієї категорії належать дилери та громадяни.

