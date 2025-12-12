ПДВ на електрокари у 2026 році: Гетманцев розповів деталі
До 31 грудня 2025 року в Україні зберігається пільга, за якою електромобілі не обкладаються ПДВ під час ввезення та під час постачання на митній території України. З 1 січня 2026 року і ввезення, і постачання електромобілів на території України здійснюватимуться з нарахуванням ПДВ.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Як це стосуватиметься імпортерів та дилерів
Під час імпорту електрокарів ПДВ сплачуватимуть усі імпортери. До цієї категорії належать дилери та громадяни.
Під час продажу електрокарів на території України дилери нараховуватимуть ПДВ навіть у разі, якщо автомобіль було ввезено до 1 січня 2026 року без податку.
Для громадян правила не змінюються. Під час продажу електромобіля ПДВ не нараховується, оскільки громадяни не є платниками ПДВ.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на аналітичний центр Recurrent Auto писав, що 2026 рік може стати переломним для ринку електромобілів — і не через нові моделі, а завдяки «другому життю» тих, що вже їздять дорогами.
2026 рік прогнозують як період цінової чутливості. Мита на нові автомобілі, подорожчання логістики й обережність покупців зміщують попит у бік вторинного ринку.
Засновник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький заявляв, що в наступному році ціни на електромобілі можуть зрости до 40%, а ринок впаде приблизно на 30%.
