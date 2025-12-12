0 800 307 555
OpenAI: штучний інтелект прискорює роботу, але не так радикально, як очікувалось

Технології&Авто
Попри прогнози про радикальну трансформацію ринку праці, новий звіт OpenAI показує: впровадження ШІ справді підвищує швидкість і якість роботи, однак ефект поки що залишається помірним.
У середньому працівники економлять 40−60 хвилин на день — значно менше, ніж передбачали найамбітніші прогнози про революційний стрибок продуктивності.

Основні висновки звіту OpenAI

OpenAI опитала 9 000 працівників зі 100 компаній і проаналізувала реальні сценарії використання ШІ, з’ясувавши, що 75% співробітників відчули покращення швидкості або якості роботи, більшість економить 40−60 хвилин на день, а досвідчені користувачі — до 10 годин щотижня.
Водночас ШІ не лише прискорює виконання завдань, а й дозволяє братися за ті, що раніше були недоступні, проте очікуваної масштабної автоматизації та скорочення робочих місць поки не відбувається.

Компанії впроваджують ШІ

Як повідомляє Notebookcheck, дослідження MIT, що включало аналіз 350 корпоративних кейсів, виявило, що 95% пілотних програм на базі ШІ не приносять прибутку та не досягають заявлених цілей. Лише 5% проєктів демонструють помітний фінансовий ефект.
Це свідчить про те, що організаціям не вистачає не технологій, а готовності правильно інтегрувати їх у бізнес-процеси.

Як ШІ змінює роботу різних відділів

87% ІТ-фахівців повідомили про швидше розв’язання технічних проблем, 85% маркетологів і продуктових команд — про прискорення запуску кампаній, 75% HR-спеціалістів — про покращення взаємодії зі співробітниками, а 73% інженерів відзначили швидше написання коду. Ці результати свідчать, що ШІ вже дає помітні переваги в різних напрямах роботи компаній.
Водночас технологія відкриває доступ до нових можливостей: кількість запитів, пов’язаних із програмуванням, зросла на 36% серед працівників без технічної освіти, а 75% користувачів змогли виконувати завдання, які раніше були їм недоступні. Таким чином ШІ зменшує бар’єр між ідеєю та її реалізацією, розширюючи інструменти для професійного розвитку.
За матеріалами:
double.news
