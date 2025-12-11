В Android з’явилась можливість включати пряму відеотрансляцію під час дзвінків до екстрених служб Сьогодні 23:52 — Технології&Авто

Компанія Google оголосила про впровадження нової функції в Android під назвою Emergency Live Video (Екстрена пряма трансляція).

Вона дозволяє користувачам під час дзвінка до служб екстреної допомоги передавати відео у реальному часі, щоб диспетчери могли бачити ситуацію безпосередньо очима абонента.

Функція інтегрована у стандартний процес виклику екстреної служби. Після з’єднання абонент може отримати від диспетчера запит на активацію відеотрансляції. Якщо абонент погоджується, камера смартфона починає передавати зображення напряму до операторів.

Це дає можливість швидше оцінити обставини та надати точні інструкції, наприклад, з проведення серцево-легеневої реанімації чи інших невідкладних дій.

Google зазначає, що відеотрансляція зашифрована за замовчуванням і користувач завжди може контролювати, чи буде відео поширене. Він також він може миттєво припинити трансляцію в будь-який момент.

Функція вже доступна на території США для пристроїв з Android 8 і новіших версій, що мають оновлені сервіси Google Play. Крім того, вона доступна у вибраних регіонах Німеччини та Мексики.

Google повідомляє, що співпрацює з організаціями громадської безпеки в різних країнах, щоб розширити дію цієї можливості на інші регіони. Для партнерів, які зацікавлені у впровадженні, компанія підготувала відповідну документацію.

