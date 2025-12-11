0 800 307 555
У Дії запустять фіксацію ДТП на місці подій

Технології&Авто
Уряд дозволив запуск електронного європротоколу в Дії: оформити ДТП можна буде прямо на місці та без поліції.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Оформлення ДТП переходить у смартфон

Кабмін ухвалив постанову, що відкриває можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу в застосунку Дія.
Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть фіксувати ДТП без виклику поліції та без жодних паперових документів — усе відбуватиметься безпосередньо на місці аварії.

Як це працюватиме

Під час оформлення Дія автоматично підтягуватиме інформацію з державних реєстрів — дані про водійські посвідчення, техпаспорт і страхові поліси. Це мінімізує ризик технічних помилок, які раніше нерідко ставали причиною відмов у страхових виплатах.
Для заповнення європротоколу потрібно буде:
  • додати фото з місця події,
  • узгодити дані з іншим учасником ДТП,
  • підписати документ через Дія.Підпис.

Контроль статусу без поїздок до страхової

Після подання протоколу статус його розгляду можна буде перевіряти просто в застосунку. Тож водіям більше не доведеться відвідувати страхову компанію або здійснювати додаткові звернення.

Читайте також: Умови щодо автоцивілки з 1 січня 2025: що змінилося, та скільки треба платити

За задумом уряду, новий цифровий сервіс має прискорити врегулювання ДТП, зменшити навантаження на поліцію та зробити процес для водіїв максимально простим і зрозумілим.
Раніше ми повідомляли, що у 2025 році змінилися умови застосування Європротоколу, зокрема було скасовано ліміт відшкодування за Європротоколом у розмірі 80 000 грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
