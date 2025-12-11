У Дії запустять фіксацію ДТП на місці подій Сьогодні 12:01 — Технології&Авто

У Дії запустять фіксацію ДТП на місці подій

Уряд дозволив запуск електронного європротоколу в Дії: оформити ДТП можна буде прямо на місці та без поліції.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Оформлення ДТП переходить у смартфон

Кабмін ухвалив постанову, що відкриває можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу в застосунку Дія.

Уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть фіксувати ДТП без виклику поліції та без жодних паперових документів — усе відбуватиметься безпосередньо на місці аварії.

Як це працюватиме

Під час оформлення Дія автоматично підтягуватиме інформацію з державних реєстрів — дані про водійські посвідчення, техпаспорт і страхові поліси. Це мінімізує ризик технічних помилок, які раніше нерідко ставали причиною відмов у страхових виплатах.

Для заповнення європротоколу потрібно буде:

додати фото з місця події,

узгодити дані з іншим учасником ДТП,

підписати документ через Дія.Підпис.

Контроль статусу без поїздок до страхової

Після подання протоколу статус його розгляду можна буде перевіряти просто в застосунку. Тож водіям більше не доведеться відвідувати страхову компанію або здійснювати додаткові звернення.

За задумом уряду, новий цифровий сервіс має прискорити врегулювання ДТП, зменшити навантаження на поліцію та зробити процес для водіїв максимально простим і зрозумілим.

Раніше ми повідомляли , що у 2025 році змінилися умови застосування Європротоколу, зокрема було скасовано ліміт відшкодування за Європротоколом у розмірі 80 000 грн.

