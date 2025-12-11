0 800 307 555
SpaceX почала продавати «тарілки» Starlink у торгових автоматах

Starlink продовжує експериментувати з форматами продажу супутникового інтернету й вперше встановив автомат, який видає обладнання майже безплатно. Перший такий кіоск з’явився в торговому центрі Jordan Creek Mall у Де-Мойні, штат Айова, де користувачам пропонують найдешевший на сьогодні комплект Starlink.
Як працює торговий автомат зі Starlink

SpaceX поступово розширює канали продажу Starlink і намагається бути присутньою всюди, де це можливо. Після появи стандартного комплекту Starlink у мережах Home Depot, Best Buy, Costco, Walmart, а також на Amazon, компанія почала відкривати власні фірмові магазини в регіонах із низьким покриттям широкосмуговим інтернетом. У таких локаціях Starlink часто роздає термінали в оренду безплатно або пропонує тарифні плани від 40 доларів на місяць.
Утім, навіть цього SpaceX виявилося замало, і тепер компанія пішла ще далі — встановила кіоск самообслуговування, який видає обладнання зі знижкою та додатковими бонусами до підписки.
Перший такий автомат помітили в Jordan Creek Mall у Де-Мойні. Цю локацію раніше не було помічено в списку майбутніх офлайнових магазинів Starlink, але вона розташована в регіоні, який сервіс вважає «недообслугованим» і де тарілку зазвичай можна отримати як безплатну оренду.
Кіоск видає стандартний комплект Starlink Standard Kit за 89 доларів — це найнижча ціна на тарілку Starlink за весь час. Важливий момент: на відміну від оренди за 0 доларів через сайт, обладнання, придбане через автомат, залишається у власності користувача. Додатково покупець отримує 100 доларів кредиту на оплату послуг, якщо активує сервіс протягом тижня після купівлі.
Фактично це означає, що тарілка обходиться безплатно, як і при онлайн-замовленні в цьому ж поштовому індексі, але без зобов’язання повертати обладнання після завершення контракту. До того ж користувач отримує «роздрібний» досвід — фізичний продукт, який можна побачити й взяти в руки, але без консультацій і нав’язливих питань продавців. Достатньо купити тарілку з автомата й під’єднати її, щоб отримати безплатне обладнання та стартовий кредит на послуги.
Окрім основного комплекту, кіоск також пропонує аксесуари — кріплення та роутери, тож базову систему супутникового інтернету можна зібрати буквально за один візит до торгового центру.
Payment systems