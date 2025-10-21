SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink Сьогодні 04:34 — Технології&Авто

SpaceX досягла позначки 10 000 запущених супутників Starlink. У неділю, 19 жовтня 2025 року, компанія вивела на орбіту ще 56 апаратів за допомогою ракет Falcon 9. Це стало 132-м запуском Falcon 9 у 2025 році, що дорівнює річному рекорду минулого року.

Про це пише The Verge.

SpaceX has now launched more than 10,000 Starlink satellites to date, enabling reliable high-speed internet for millions of people all around the world 🛰️🌎❤️ https://t.co/RDBIjiGcrK — Starlink (@Starlink) October 19, 2025

За підрахунками трекера супутників Джонатана МакДоуелла, наразі в роботі перебувають близько 8 608 апаратів. Решта, понад 1 400, були виведені з експлуатації та згоріли в атмосфері. Середній термін служби супутників Starlink становить близько п’яти років. Перші прототипи Starlink були запущені у лютому 2018 року, а комерційні послуги стартували у 2021 році.

SpaceX має дозвіл на запуск до 12 000 супутників, а у планах компанії — понад 30 000 апаратів для забезпечення швидкого інтернету з низькою затримкою у всьому світі. Мета проєкту — покрити глобальні потреби у доступі до інтернету, особливо у віддалених регіонах.

Конкуренти, зокрема Amazon з Project Kuiper, а також низка європейських і китайських компаній, також розгортають власні супутникові угруповання. Це викликає занепокоєння щодо перенасичення орбіти, можливих перешкод для астрономічних спостережень і загроз безпеці космічних польотів. Своєю чергою, SpaceX застосовує низькоорбітальні супутники та автоматичне коригування орбіт, щоб знизити ризики зіткнень і утворення космічного сміття.

