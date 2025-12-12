В Україні запускають технічний регламент машин на основі норм ЄС Сьогодні 07:41 — Технології&Авто

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запровадження нового Технічного регламенту машин. Це важливий крок на шляху до виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і підготовки до укладення Угоди АСАА («промислового безвізу») у пріоритетних секторах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Документ створено на основі Регламенту (ЄС) 2023/1230 від 14 червня 2023 року. Він враховує сучасні вимоги до безпеки та охорони здоров’я, появу нових технологій, використання штучного інтелекту, цифровізацію виробничих процесів та потребу в надійному кіберзахисті.

Основні положення нового регламенту:

Встановлюються оновлені правила безпеки для машин та обладнання, у тому числі частково завершених машин і супутньої продукції. Передбачено перехідні положення: продукція, виготовлена за старим регламентом, може певний час перебувати на ринку, а чинні документи про відповідність залишатимуться дійсними. Чинний Технічний регламент безпеки машин від 2013 року втрачає силу. Внесено зміни до урядових постанов для узгодження з новими нормами. Нові правила почнуть діяти з 20 січня 2027 року — одночасно з європейським Регламентом (ЄС) 1230/2023.

Прийняття регламенту стало результатом активної співпраці з Європейською Комісією та скринінгу, що проходив у березні 2025 року у Брюсселі. Під час проведення скринінгу розділу 1 «Вільний рух товарів» документ було визначено як пріоритетний.

Мінекономіки провело консультації з ключовими відомствами, аби врахувати їхні пропозиції. Більшість зауважень були узгоджені, зокрема, з Міністерства юстиції та Міністерством охорони здоров’я України. Окремі пропозиції, що суперечать європейській практиці, не були враховані — аби зберегти відповідність українського регламенту акту законодавства ЄС.

«Цей документ відкриває новий етап у розвитку української промисловості. Ми не лише підвищуємо стандарти безпеки для людей, які працюють із машинами, а й створюємо умови для того, щоб забезпечити умови для вільного постачання нашої техніки на європейські ринки. Це сигнал для бізнесу: правила зрозумілі, вони узгоджені з ЄС і працюють на майбутнє», — підкреслив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

