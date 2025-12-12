В Україні запускають технічний регламент машин на основі норм ЄС
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запровадження нового Технічного регламенту машин. Це важливий крок на шляху до виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і підготовки до укладення Угоди АСАА («промислового безвізу») у пріоритетних секторах.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Документ створено на основі Регламенту (ЄС) 2023/1230 від 14 червня 2023 року. Він враховує сучасні вимоги до безпеки та охорони здоров’я, появу нових технологій, використання штучного інтелекту, цифровізацію виробничих процесів та потребу в надійному кіберзахисті.
Основні положення нового регламенту:
- Встановлюються оновлені правила безпеки для машин та обладнання, у тому числі частково завершених машин і супутньої продукції.
- Передбачено перехідні положення: продукція, виготовлена за старим регламентом, може певний час перебувати на ринку, а чинні документи про відповідність залишатимуться дійсними.
- Чинний Технічний регламент безпеки машин від 2013 року втрачає силу.
- Внесено зміни до урядових постанов для узгодження з новими нормами.
- Нові правила почнуть діяти з 20 січня 2027 року — одночасно з європейським Регламентом (ЄС) 1230/2023.
Прийняття регламенту стало результатом активної співпраці з Європейською Комісією та скринінгу, що проходив у березні 2025 року у Брюсселі. Під час проведення скринінгу розділу 1 «Вільний рух товарів» документ було визначено як пріоритетний.
Мінекономіки провело консультації з ключовими відомствами, аби врахувати їхні пропозиції. Більшість зауважень були узгоджені, зокрема, з Міністерства юстиції та Міністерством охорони здоров’я України. Окремі пропозиції, що суперечать європейській практиці, не були враховані — аби зберегти відповідність українського регламенту акту законодавства ЄС.
«Цей документ відкриває новий етап у розвитку української промисловості. Ми не лише підвищуємо стандарти безпеки для людей, які працюють із машинами, а й створюємо умови для того, щоб забезпечити умови для вільного постачання нашої техніки на європейські ринки. Це сигнал для бізнесу: правила зрозумілі, вони узгоджені з ЄС і працюють на майбутнє», — підкреслив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні запускають технічний регламент машин на основі норм ЄС
OpenAI: штучний інтелект прискорює роботу, але не так радикально, як очікувалось
Tesla планує інтегрувати Starlink у дах своїх авто
У США розпочалося виробництво першого у світі літаючого автомобіля (відео)
Opel оновив модель Astra (фото)
В Android з’явилась можливість включати пряму відеотрансляцію під час дзвінків до екстрених служб