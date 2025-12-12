У США розпочалося виробництво першого у світі літаючого автомобіля (відео) 12.12.2025, 01:02 — Технології&Авто

У США розпочалося виробництво першого у світі літаючого автомобіля (відео)

Американська компанія Alef Aeronautics оголосила про старт виробництва свого електричного літаючого автомобіля Model A Ultralight.

За словами генерального директора Джима Духовного, виробництво розпочалося за графіком, а команда компанії доклала максимум зусиль для дотримання термінів через високий попит на новинку.

Перші автомобілі виготовляються вручну на каліфорнійському підприємстві Alef у Кремнієвій долині і передані лише обмеженому колу клієнтів для тестування у реальних умовах під суворим контролем. Компанія планує навчати користувачів та надавати технічну підтримку, щоб зібрані дані допомогли підготуватися до повномасштабного виробництва та доставки передзамовлень.

Читайте також У США випробували повністю електричний літаючий автомобіль

Model A Ultralight позиціонується як перший справжній літаючий автомобіль, поєднуючи можливості легального дорожнього транспорту та польоту. На відміну від звичайних авто, він здатний літати, а на відміну від повітряних таксі — пересуватися дорогами без потреби у зльотних смугах.

Раніше повідомлялося, що запас ходу автомобіля становить 350 км на дорозі та 177 км у повітрі. Літати Model A може завдяки унікальній конструкції з пропелерами, захованими всередині корпусу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.