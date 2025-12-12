У США розпочалося виробництво першого у світі літаючого автомобіля (відео)
Американська компанія Alef Aeronautics оголосила про старт виробництва свого електричного літаючого автомобіля Model A Ultralight.
За словами генерального директора Джима Духовного, виробництво розпочалося за графіком, а команда компанії доклала максимум зусиль для дотримання термінів через високий попит на новинку.
Перші автомобілі виготовляються вручну на каліфорнійському підприємстві Alef у Кремнієвій долині і передані лише обмеженому колу клієнтів для тестування у реальних умовах під суворим контролем. Компанія планує навчати користувачів та надавати технічну підтримку, щоб зібрані дані допомогли підготуватися до повномасштабного виробництва та доставки передзамовлень.
Model A Ultralight позиціонується як перший справжній літаючий автомобіль, поєднуючи можливості легального дорожнього транспорту та польоту. На відміну від звичайних авто, він здатний літати, а на відміну від повітряних таксі — пересуватися дорогами без потреби у зльотних смугах.
Раніше повідомлялося, що запас ходу автомобіля становить 350 км на дорозі та 177 км у повітрі. Літати Model A може завдяки унікальній конструкції з пропелерами, захованими всередині корпусу.
