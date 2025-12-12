0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США розпочалося виробництво першого у світі літаючого автомобіля (відео)

Технології&Авто
23
У США розпочалося виробництво першого у світі літаючого автомобіля (відео)
У США розпочалося виробництво першого у світі літаючого автомобіля (відео)
Американська компанія Alef Aeronautics оголосила про старт виробництва свого електричного літаючого автомобіля Model A Ultralight.
За словами генерального директора Джима Духовного, виробництво розпочалося за графіком, а команда компанії доклала максимум зусиль для дотримання термінів через високий попит на новинку.
Перші автомобілі виготовляються вручну на каліфорнійському підприємстві Alef у Кремнієвій долині і передані лише обмеженому колу клієнтів для тестування у реальних умовах під суворим контролем. Компанія планує навчати користувачів та надавати технічну підтримку, щоб зібрані дані допомогли підготуватися до повномасштабного виробництва та доставки передзамовлень.
Читайте також
Model A Ultralight позиціонується як перший справжній літаючий автомобіль, поєднуючи можливості легального дорожнього транспорту та польоту. На відміну від звичайних авто, він здатний літати, а на відміну від повітряних таксі — пересуватися дорогами без потреби у зльотних смугах.
Раніше повідомлялося, що запас ходу автомобіля становить 350 км на дорозі та 177 км у повітрі. Літати Model A може завдяки унікальній конструкції з пропелерами, захованими всередині корпусу.
За матеріалами:
ua.news
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems