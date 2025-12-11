0 800 307 555
Інтернет під час блекаутів: у «Дії» з’явиться мапа покриття xPON

Українці зможуть перевіряти на мапі в застосунку Дія, чи є поруч енергонезалежна мережа xPON. Це може допомогти спланувати роботу чи навчання під час знеструмлень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що показуватиме мапа

На мапі в Дії можна буде побачити:
  • xPON-провайдерів, які обслуговують конкретний будинок або вулицю;
  • наявність технології xPON, що забезпечує інтернет без світла;
  • час роботи мережі під час знеструмлень (наприклад, 4, 8 чи 72 години).
Також можна буде залишати відгуки про роботу свого провайдера. Це створить конкуренцію між компаніями та дасть змогу користувачам оцінити якість наданих послуг.
Мапа також показує покриття енергонезалежного інтернету по всій Україні.
«Ми зможемо бачити „білі плями“ і працювати з інтернет-провайдерами для їх усунення. Це особливо важливо для прифронтових громад, де стабільний зв’язок є питанням безпеки», — пояснили в міністерстві.

Що таке xPON

xPON (Passive Optical Network) — це технологія, яка дає змогу бути онлайн без світла до 72 годин.
Оптичний кабель заходить просто у квартиру, і на шляху від провайдера немає обладнання, яке потребує електрики.
Головна умова: щоб інтернет працював, вам достатньо заживити свій роутер та ONU-термінал від павербанка чи безперебійника.
Восени 2025 року, коли почалася нова хвиля знеструмлень, попит на xPON у різних регіонах зріс від 45 до 77%. Зараз енергонезалежною технологією користуються 52% абонентів (у 2021 році було лише 30%).
Лідери з покриття (понад 70%): Вінницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Київська, Черкаська та Волинська області.
За матеріалами:
Finance.ua
