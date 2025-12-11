Пробіг у вживаного авто: експерт пояснив нюанси

0 800 307 555
Багато водіїв не знають, який показник пробігу вважати безпечним, а який — сигналом для обережності. Адже саме пробіг здебільшого визначає реальний стан машини.
Поради екперта
Досвідчений автомобільний експерт поділився практичними порадами щодо орієнтовного пробігу та основних критеріїв перевірки технічного стану вживаного авто.
Експерт зазначає, що середній річний пробіг в Україні становить 15 000−20 000 км. Тому для трирічного автомобіля нормою вважається не більше 50 000−60 000 км.
Якщо ж молоде авто (3−4 роки) має близько 150 000 км, це майже гарантовано свідчить, що його використовували в таксі або для комерційних перевезень. Такі машини часто мають прихований знос ключових вузлів — підвіски, коробки передач або навіть двигуна.
За словами дилера, покупцям варто остерігатися як надто великих пробігів, так і підозріло малих. На українському ринку майже кожен третій автомобіль може мати скручений одометр. Щоб виявити маніпуляції, слід уважно оглядати салон: стерте кермо, продавлені сидіння, зношені педалі чи потерті ремені безпеки не можуть відповідати «майже новому» пробігу.
Превірка історії автомобіля
За VIN-кодом можна отримати офіційний звіт з інформацією про попередніх власників, реальний пробіг, участь у ДТП і можливі пошкодження. Це значно знижує ризик придбати авто із прихованими дефектами.
Фахівець радить звертати увагу на автомобілі з пробігом трохи понад 100 000 км. Зазвичай такі машини вже пройшли основні «дитячі хвороби», але ще не встигли отримати критичний знос. Утім, остаточне рішення завжди має ґрунтуватися на комплексній оцінці технічного стану та повній історії експлуатації.
За матеріалами:
mmr.ua
multi app
