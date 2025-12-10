Топ-5 найдешевших сімейних кросоверів (фото) Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

Ринок трирічних сімейних кросоверів в Україні пропонує широкий вибір моделей за доступними цінами від 22 800 до 32 000 доларів США (від 941 940 до 1 322 400 гривень).

Ці автомобілі поєднують простір для всієї родини, надійність перевірених двигунів та оптимальне співвідношення ціни і якості.

1. Mitsubishi Outlander 2022

Фото: Auto. Ria

Mitsubishi Outlander 2022 року з 2,5-літровим бензиновим двигуном пропонується за 22 800 доларів США (941 940 гривень). Модель є найдоступнішим варіантом у сегменті трирічних сімейних кросоверів. Outlander відомий просторим салоном з можливістю встановлення третього ряду сидінь, надійною трансмісією та низькими витратами на обслуговування. Автомобіль обладнаний системою повного приводу, що робить його універсальним варіантом для різних дорожніх умов.

2. Kia Sorento 2022

Фото: Auto. Ria

Kia Sorento 2022 року з 2,5-літровим бензиновим двигуном коштує 28 000 доларів США (1 156 800 гривень). Модель пропонує сучасний дизайн, багатий рівень обладнання та просторий салон на три ряди сидінь. Sorento відрізняється якісними матеріалами оздоблення, передовими системами безпеки та комфортною підвіскою для тривалих подорожей.

3. Hyundai Santa Fe 2023

Фото: Auto. Ria

Фото: Auto. Ria

Hyundai Santa Fe 2023 року з 2,5-літровим бензиновим двигуном доступний за ціною 28 300 доларів США (1 169 220 гривень). Новіша модель пропонує оновлений дизайн, розширений пакет технологій та покращену ергономіку салону. Santa Fe оснащений сучасними системами допомоги водієві, великим багажником та зручним третім рядом сидінь для сімейних поїздок.

4. Volkswagen Atlas 2022

Фото: Auto. Ria

Volkswagen Atlas 2022 року з потужним 3,6-літровим бензиновим двигуном пропонується за 28 800 доларів США (1 190 016 гривень). Модель виділяється найбільш просторим салоном у цьому списку, німецькою якістю збірки та впевненою динамікою. Atlas пропонує комфортну їзду, преміальне оздоблення та широкий набір опцій для сімейного використання.

5. Mazda CX-90 2023

Фото: Auto. Ria

Mazda CX-90 2023 року з 3,3-літровим бензиновим двигуном є найдорожчою моделлю рейтингу за ціною 32 000 доларів США (1 322 400 гривень). Новий кросовер пропонує преміальний рівень оздоблення, потужний двигун та найсучасніші технології. CX-90 відрізняється спортивною керованістю, елегантним дизайном та багатим стандартним обладнанням, що виправдовує вищу ціну.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.