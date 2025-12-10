Mercedes-Benz та Momenta запустять роботаксі у Абу-Дабі Сьогодні 23:14 — Технології&Авто

Німецький виробник розкішних автомобілів Mercedes-Benz і китайська компанія з автономного водіння Momenta об’єдналися для запуску роботаксі в Абу-Дабі, що демонструє подальшу взаємодію між компаніями.

Як надано у сьогоднішньому повідомленні, на платформі оператора мобільних послуг ОАЕ Lumo буде розгорнуто флот роботаксі, заснованих на седані S-Class нового покоління від Mercedes-Benz.

Плани на 2026 рік та подальший розвиток

Запуск офіційних операцій роботаксі в Абу-Дабі запланований на 2026 рік з метою подальшого виходу на глобальні ринки, зазначила Momenta. За словами генерального директора Momenta Цао Сюдона, співпраця використовує інженерні можливості Mercedes-Benz, технології AI Momenta та локальний досвід Lumo.

Роботаксі преміум-класу, створене на базі великої мовної моделі зміцнення R6 від Momenta, орієнтоване на надання нового досвіду автономного водіння, що поєднує безпеку та розкіш для користувачів.

Історія партнерства та майбутні перспективи

Momenta, заснована в 2016 році з штаб-квартирою в Сучжоу, біля Шанхаю, має багаторічну партнерську історію з Mercedes-Benz. З 2017 року німецький автовиробник першим серед міжнародних інвесторів підтримав Momenta. У вересні Mercedes-Benz і Momenta оголосили про спільну розробку системи інтелектуальної підтримки водіння на основі великої моделі Momenta Flywheel.

5 листопада Mercedes-Benz випустив нову електричну CLA в Китаї, першу модель, оснащену цією системою. Очікується, що система буде впроваджуватися на інших моделях Mercedes-Benz в майбутньому, зауважили в Momenta.

Крім партнерства з Mercedes-Benz, у вересні Momenta оголосила про тестування автономних роботаксі четвертого рівня з Uber Technologies у Мюнхені, Німеччина, наступного року. Компанії планують розширити цю технологію на інші європейські міста, а випробування у Мюнхені очікуються у 2026 році.

