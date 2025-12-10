Ринок електромобілів у листопаді 2025 року зріс на майже 150%: найпопулярніші марки Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками листопада 2025 року становив 13,5 тис., що на 2,3% менше, ніж у жовтні, але на 143,8% більше порівняно з листопадом 2024 року.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Структура сегмента

імпортовані електромобілі з пробігом — 56,1% (7569 шт.);

нові електромобілі — 23,4% (3154 шт.). Це вперше, коли їхня частка перевищила частку внутрішніх перепродажів, та вперше подолано позначку у 3000 перших реєстрацій;

вживані електроавто з внутрішнього ринку — 20,5% (2776 шт.).

Ось як змінилися показники за цими підсегментами у порівнянні з минулими періодами:

внутрішні перепродажі: −19,3% M-M, +50,6% Y-Y;

імпорт вживаних: −4,6% M-M, +170,4% Y-Y;

імпорт нових: +28,9% M-M, +252,0% Y-Y.

Парк електромобілів в Україні

Станом на кінець листопада 2025 року парк електромобілів в Україні (без промислових електрокарів, тролейбусів, рейкових машин та групи «мото») становить 214,7 тис. одиниць:

легкових електромобілів — 210,3 тис.;

вантажівок — 4,4 тис.;

електробусів — 9 шт.

Зазначається, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla — 20,2%, хоч від початку «електромобілізації» й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 17,4%. Третій у цьому списку Volkswagen, з часткою 12,2%.

Середній вік у цьому сегменті парку — 5,6 року, що робить його наймолодшим серед усіх інших сегментів.

Коментар експерта

«Внутрішні перепродажі відображають локальне, короткострокове зміщення інтересу покупців до нових та «свіжопригнаних» автомобілів. Причина — наближення дати введення ПДВ на їхнє розмитнення. Зростання у річному вимірі пов’язане зі «загальною швидкістю вторинки», — пояснює експерт авторинку Остап Новицький.

Щодо імпорту — повернення ПДВ залишається головним драйвером. Невелике місячне просідання зумовлене спадом імпорту «американців», адже доставити авто до 1 січня вже нереально.

Сегмент нових авто традиційно слабкий, але цього разу зафіксовано понад 250% у річному вимірі та перетин позначки у 3 тис. авто на місяць. Попит закривають переважно незалежні мультибрендові дилери. Також слід враховувати новий фактор — уряд Китаю вводить заборону на експорт певних моделей, що може вплинути на статистику наступного року.

