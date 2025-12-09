На що українці витрачають «Зимову тисячу» Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

На що українці витрачають «Зимову тисячу»

Найчастіше, отримавши зимову тисячу, українці оплачують комунальні послуги.

Про це в Медіацентрі Україна сказала заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

«Лідером оплати залишаються житлово-комунальні послуги. Вже близько 4,5 мільйонів людей оплатили комунальні послуги. На другому місці — аптеки та донати», — зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, вже понад 1 000 000 українців оформили Зимову підтримку через Укрпошту і починають отримувати виплати.

Кошти програми Зимова підтримка, якими ви розраховуєтесь карткою Національного кешбеку, у відділеннях Укрпошти можна витратити на таке:

оплату комунальних послуг;

оплату поштових послуг — відправлення та отримання посилок, листів;

передплату українських газет і журналів;

придбання ліків та інших товарів забезпечує українське виробництво, що входять до переліку програми;

донати на підтримку Збройних Сил України.

