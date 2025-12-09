На що українці витрачають «Зимову тисячу»
Найчастіше, отримавши зимову тисячу, українці оплачують комунальні послуги.
Про це в Медіацентрі Україна сказала заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
«Лідером оплати залишаються житлово-комунальні послуги. Вже близько 4,5 мільйонів людей оплатили комунальні послуги. На другому місці — аптеки та донати», — зазначила заступниця міністра.
Нагадаємо, вже понад 1 000 000 українців оформили Зимову підтримку через Укрпошту і починають отримувати виплати.
Кошти програми Зимова підтримка, якими ви розраховуєтесь карткою Національного кешбеку, у відділеннях Укрпошти можна витратити на таке:
- оплату комунальних послуг;
- оплату поштових послуг — відправлення та отримання посилок, листів;
- передплату українських газет і журналів;
- придбання ліків та інших товарів забезпечує українське виробництво, що входять до переліку програми;
- донати на підтримку Збройних Сил України.
