0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На що українці витрачають «Зимову тисячу»

Особисті фінанси
2
На що українці витрачають «Зимову тисячу»
На що українці витрачають «Зимову тисячу»
Найчастіше, отримавши зимову тисячу, українці оплачують комунальні послуги.
Про це в Медіацентрі Україна сказала заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
«Лідером оплати залишаються житлово-комунальні послуги. Вже близько 4,5 мільйонів людей оплатили комунальні послуги. На другому місці — аптеки та донати», — зазначила заступниця міністра.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, вже понад 1 000 000 українців оформили Зимову підтримку через Укрпошту і починають отримувати виплати.
Кошти програми Зимова підтримка, якими ви розраховуєтесь карткою Національного кешбеку, у відділеннях Укрпошти можна витратити на таке:
  • оплату комунальних послуг;
  • оплату поштових послуг — відправлення та отримання посилок, листів;
  • передплату українських газет і журналів;
  • придбання ліків та інших товарів забезпечує українське виробництво, що входять до переліку програми;
  • донати на підтримку Збройних Сил України.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems