Найактуальніші вакансії в ОПК (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Найактуальніші вакансії в ОПК (інфографіка)

62% українських компаній вважають брак робочої сили найгострішою перешкодою для бізнесу.

Про це свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень. В ОПК цей показник ще більший, пише mind.ua, яMind попросив фахівців Work.ua проаналізувати «кадрову картину» в ОПК та порівняти її із загальними трендами на ринку праці.

77,7% оборонних підприємств відчувають кадровий голод. Такий відсоток показують оборонних підприємств відчувають кадровий голод. Такий відсоток показують дані дослідження Української ради зброярів.

Перманентний ріст кількості Defense-компаній, масштабування виробництв, підготовка до експорту зброї — ці фактори, помножені на загальний дефіцит кадрів в Україні, стимулюють значну конкуренцію на ринку праці.

Фахівці Work.ua проаналізували «кадрову картину» в ОПК та порівняти її із загальними трендами на ринку праці.

Кадровий попит

У лютому на сервісі Work.ua було 151 оборонна компанія, що мала хоча б одну вакансію. Ці підприємства розмістили 1385 унікальних вакансій.

В середньому кожна компанія має попит на закриття дев’яти посад. Важливий нюанс: зазвичай на одну вакансію, особливо робітничу, підприємства наймають десятки спеціалістів.

Роботодавці розміщують на Work.ua вакансії в одній із 28 категорій. ОПК — не виняток.

«Статистика свідчить, що в ОПК зараз найбільше шукають фахівців робітничих спеціальностей. Саме ця категорія — найдефіцитніша в Україні. Усьому ринку праці критично бракує фахівців робітничих професій, ці вакансії закривати чи не найважче. А ОПК фактично ще більше підвищує попит на цих фахівців», — пояснюють у Work.ua.

У майбутньому ця конкуренція зростатиме. «Судячи з того, що оборонні компанії активно шукають рекрутерів та ейчарів, припускаємо, що вони налаштовані й на подальше масштабування», — уточнюють у Work.ua.

Найактуальніші вакансії в ОПК

У лютому на Work.ua найбільша кількість вакансій була на такі посади:

Середня зарплата в ОПК

У лютому цей показник на сервісі Work.ua становив 40 000 грн на місяць. При цьому середня зарплата на ринку праці — 28 000 грн.

Раніше ми писали , що компанії оборонної індустрії шукають як технічних спеціалістів, так і працівників для виробництва, маркетингу та SMM. Тож дивіться обірку вакансій у напрямку Military Tech від robota.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.