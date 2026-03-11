Де знайти роботу у Military Tech: 10 вакансій в оборонній індустрії
Сфера defence & military tech в Україні стрімко зростає, а разом із нею збільшується і кількість вакансій. Компанії оборонної індустрії шукають як технічних спеціалістів, так і працівників для виробництва, маркетингу та SMM. Ділимося добіркою вакансій у напрямку Military Tech від robota.ua.
Системний адміністратор у «Генерал Черешня»
📍 Київ
Українська defence-tech компанія, що розробляє та серійно виробляє сучасні безпілотні літальні апарати, шукає фахівця, здатного забезпечити безперебійну роботу IT-інфраструктури. Звертають, зокрема, увагу на:
- досвід роботи з Microsoft 365 та Google Workspace (G Suite);
- досвід роботи з Active Directory;
- досвід налаштування та підтримки комп’ютерної техніки та офісного обладнання;
- розуміння основ інформаційної та кібербезпеки;
- вміння швидко знаходити та усувати технічні проблеми.
Радіоінженер в «Оборонний альянс України»
📍 Київ
Роботодавець — об’єднання приватних компаній у сфері оборонних технологій. На вакансію розглядають фахівців, які мають:
- вищу технічну освіту («Радіоелектроніка», «Телекомунікації», «Приладобудування») або еквівалентний практичний досвід;
- досвід роботи в галузі радіоелектроніки, RF або систем зв’язку;
- досвід роботи з RF-вимірювальним обладнанням (спектроаналізатор, VNA, генератор сигналів, осцилограф);
- розуміння базових інтерфейсів і протоколів: UART, SPI, I2C, Ethernet.
Пропонується, серед іншого: компенсація палива, амортизації та інших витрат на авто.
Шліфувальник в «Антонов»
📍 Київ
Акціонерне товариство «Антонов» — одне з провідних виробників літаків в Україні. Там шукають фахівця з досвідом роботи, який буде шліфувати деталі з інструментальних сталей та сплавів, а також читати креслення.
Майбутній працівник може розраховувати на офіційне працевлаштування та соціальні гарантії.
Керівник відділу інформаційної безпеки в «Агенція оборонних закупівель Dot»
📍 Київ
Роботодавець — держпідприємство, що займається закупівлею техніки, боєприпасів, БПЛА, харчування, одягу, паливно-мастильних матеріалів для ЗСУ та Сил Оборони.
Шукають працівника для виконання наступних завдань:
- керівництво напрямку кібербезпеки в підприємстві;
- координація проєктів з кібербезпеки;
- контроль впровадження політик, стандартів, положень та процедур інформаційної безпеки згідно стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2023;
- проведення внутрішнього аудиту процесу СУІБ на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2023;
- проведення щорічної оцінки кіберризиків.
Project Manager в комерційний департамент у Tenсore
📍 Вишневе, Київська область
Компанія-працедавець у вакансії серед обов’язків, які доручать фахівцю, зазначиила:
- координація виробництва комплектуючих під експорт;
- комунікація з партнерами англійською мовою;
- контроль строків виготовлення та відвантаження;
- контроль пакету експортних документів;
- управління ризиками затримок.
Анонсується бронювання. Компанія відкрита до співпраці з колишніми військовослужбовцями та ветеранами.
Маркетолог (В2В — супроводження відділу продажів) в «Умо Україна»
📍 Київ
Підприємство є імпортером цивільного та спеціального обладнання в Україні. У вакансії зазначається, що роботодавець звертає увагу на:
- вищу освіту у сфері маркетингу, реклами, або суміжних напрямів;
- досвід роботи в маркетингу — від 3 років;
- досвід роботи в лідогенерації та підтримці відділу продажу;
- досвід виведення нового продукту на ринок;
- здатність аналізувати дані та приймати рішення на основі результатів.
Передбачений випробувальний термін протягом 2 місяців.
SMM-менеджер/Контент-менеджер (монтаж відео) у «Флай-груп Україна»
📍 Дистанційний формат роботи
Роботодавець — компанія у сфері радіоелектронної боротьби та технологій, яка спеціалізується на розробці інноваційних рішень для захисту від безпілотних літальних апаратів та інших загроз безпеці.
Серед обов’язків, з якими знайомлять у вакансії:
- ведення сторінок у соціальних мережах (Instagram/TikTok/Facebook);
- монтаж уже відзнятих відео (Reels, TikTok) з креативним підходом;
- написання коротких текстів та описів до публікацій;
- публікація контенту згідно з контент-планом;
- робота з трендами (актуальна музика, формати, механіки);
- базові знання таргетованої реклами.
Для працедавця важливий досвід роботи SMM/контент-менеджером — від 1 року, навички монтажу (CapCut/InShot/Premiere Pro або інші редактори), розуміння алгоритмів Instagram і TikTok.
Економіст з виробництва у «Міліг»
📍 Київ
Український виробник електроніки у вакансії на посаду вказав такі вимоги до претендента на посаду:
- вища освіта за напрямом «Економіка», «Облік і аудит» або «Фінанси»;
- досвід роботи економістом у виробничій сфері — від 2 років (буде перевагою);
- володіння сучасними обліковими програмами (1С, ERP тощо);
- знання методик розрахунку собівартості продукції та нормативного обліку.
Гарантується бронювання (за наявності оновлених військово-облікових документів), можливість професійного розвитку та підвищення кваліфікації.
Спеціаліст-поліграфолог у Vyriy
📍 Київ
Про роботодавця
Українська інженерна компанія, провідний виробник бойових безпілотних комплексів шукає поліграфолога.
Передбачаються такі завдання:
- проведення скринінгових досліджень кандидатів та співробітників із використанням поліграфа при працевлаштуванні на роботу;
- підготовка та узгодження переліку питань відповідно до запиту компанії;
- різнопланові дослідження працівників на лояльність та причетність корупційних схем;
- аналіз результатів досліджень та підготовка висновків;
- надання письмових та/або усних звітів керівництву або службі безпеки.
Перевагою буде готовність кандидата до відряджень.
Анонсується: компенсація компанією 50% вартості обідів, бронювання, покриття 50% вартості професійного навчання та курсів, знижки на лабораторну діагностику в мережі медичних лабораторій.
Фахівець з ремонту оптичних модулів в «Атлон Авіа»
📍 Київ
Українське науково-виробниче підприємство повного циклу, що створює передові технології у сфері БпЛА, відкрило вакансію.
На майбутнього працівника чекають такі завдання:
- прийом оптичних модулів на ремонт та їх реєстрація;
- діагностика несправностей оптичних модулів за встановленими методиками;
- виконання ремонту оптичних модулів;
- проведення тестування та контроль якості після ремонту;
- робота з паяльним обладнанням і мікроскопом.
Пропонується, серед іншого: медичне страхування, курси підвищення рівня англійської мови, бронювання.
