Де знайти роботу у Military Tech: 10 вакансій в оборонній індустрії Сьогодні 09:05

Працівник у сфері Military Tech

Сфера defence & military tech в Україні стрімко зростає, а разом із нею збільшується і кількість вакансій. Компанії оборонної індустрії шукають як технічних спеціалістів, так і працівників для виробництва, маркетингу та SMM. Ділимося добіркою вакансій у напрямку Military Tech від robota.ua.

Системний адміністратор у «Генерал Черешня»

📍 Київ

Українська defence-tech компанія, що розробляє та серійно виробляє сучасні безпілотні літальні апарати, шукає фахівця , здатного забезпечити безперебійну роботу IT-інфраструктури. Звертають, зокрема, увагу на:

досвід роботи з Microsoft 365 та Google Workspace (G Suite);

досвід роботи з Active Directory;

досвід налаштування та підтримки комп’ютерної техніки та офісного обладнання;

розуміння основ інформаційної та кібербезпеки;

вміння швидко знаходити та усувати технічні проблеми.

Радіоінженер в «Оборонний альянс України»

📍 Київ

Роботодавець — об’єднання приватних компаній у сфері оборонних технологій. На вакансію розглядають фахівців , які мають:

вищу технічну освіту («Радіоелектроніка», «Телекомунікації», «Приладобудування») або еквівалентний практичний досвід;

досвід роботи в галузі радіоелектроніки, RF або систем зв’язку;

досвід роботи з RF-вимірювальним обладнанням (спектроаналізатор, VNA, генератор сигналів, осцилограф);

розуміння базових інтерфейсів і протоколів: UART, SPI, I2C, Ethernet.

Пропонується, серед іншого: компенсація палива, амортизації та інших витрат на авто.

Шліфувальник в «Антонов»

📍 Київ

Акціонерне товариство «Антонов» — одне з провідних виробників літаків в Україні. Там шукають фахівця з досвідом роботи, який буде шліфувати деталі з інструментальних сталей та сплавів, а також читати креслення.

Майбутній працівник може розраховувати на офіційне працевлаштування та соціальні гарантії.

Керівник відділу інформаційної безпеки в «Агенція оборонних закупівель Dot»

📍 Київ

Роботодавець — держпідприємство, що займається закупівлею техніки, боєприпасів, БПЛА, харчування, одягу, паливно-мастильних матеріалів для ЗСУ та Сил Оборони.

Шукають працівника для виконання наступних завдань:

керівництво напрямку кібербезпеки в підприємстві;

координація проєктів з кібербезпеки;

контроль впровадження політик, стандартів, положень та процедур інформаційної безпеки згідно стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2023;

проведення внутрішнього аудиту процесу СУІБ на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2023;

проведення щорічної оцінки кіберризиків.

Читайте також Де знайти роботу в галузі ОПК — добірка вакансій

Project Manager в комерційний департамент у Tenсore

📍 Вишневе, Київська область

Компанія-працедавець у вакансії серед обов’язків, які доручать фахівцю, зазначиила:

координація виробництва комплектуючих під експорт;

комунікація з партнерами англійською мовою;

контроль строків виготовлення та відвантаження;

контроль пакету експортних документів;

управління ризиками затримок.

Анонсується бронювання. Компанія відкрита до співпраці з колишніми військовослужбовцями та ветеранами.

Маркетолог (В2В — супроводження відділу продажів) в «Умо Україна»

📍 Київ

Підприємство є імпортером цивільного та спеціального обладнання в Україні. У вакансії зазначається , що роботодавець звертає увагу на:

вищу освіту у сфері маркетингу, реклами, або суміжних напрямів;

досвід роботи в маркетингу — від 3 років;

досвід роботи в лідогенерації та підтримці відділу продажу;

досвід виведення нового продукту на ринок;

здатність аналізувати дані та приймати рішення на основі результатів.

Передбачений випробувальний термін протягом 2 місяців.

SMM-менеджер/Контент-менеджер (монтаж відео) у «Флай-груп Україна»

📍 Дистанційний формат роботи

Роботодавець — компанія у сфері радіоелектронної боротьби та технологій, яка спеціалізується на розробці інноваційних рішень для захисту від безпілотних літальних апаратів та інших загроз безпеці.

ведення сторінок у соціальних мережах (Instagram/TikTok/Facebook);

монтаж уже відзнятих відео (Reels, TikTok) з креативним підходом;

написання коротких текстів та описів до публікацій;

публікація контенту згідно з контент-планом;

робота з трендами (актуальна музика, формати, механіки);

базові знання таргетованої реклами.

Для працедавця важливий досвід роботи SMM/контент-менеджером — від 1 року, навички монтажу (CapCut/InShot/Premiere Pro або інші редактори), розуміння алгоритмів Instagram і TikTok.

Економіст з виробництва у «Міліг»

📍 Київ

Український виробник електроніки у вакансії на посаду вказав такі вимоги до претендента на посаду:

вища освіта за напрямом «Економіка», «Облік і аудит» або «Фінанси»;

досвід роботи економістом у виробничій сфері — від 2 років (буде перевагою);

володіння сучасними обліковими програмами (1С, ERP тощо);

знання методик розрахунку собівартості продукції та нормативного обліку.

Гарантується бронювання (за наявності оновлених військово-облікових документів), можливість професійного розвитку та підвищення кваліфікації.

Наші тексти мають власний голос. Тисніть на зображення у новині яка вас цікавить ▶️ й дізнавайтеся про все найважливіше в аудіоформаті.

Спеціаліст-поліграфолог у Vyriy

📍 Київ

Про роботодавця

Українська інженерна компанія, провідний виробник бойових безпілотних комплексів шукає поліграфолога

Передбачаються такі завдання:

проведення скринінгових досліджень кандидатів та співробітників із використанням поліграфа при працевлаштуванні на роботу;

підготовка та узгодження переліку питань відповідно до запиту компанії;

різнопланові дослідження працівників на лояльність та причетність корупційних схем;

аналіз результатів досліджень та підготовка висновків;

надання письмових та/або усних звітів керівництву або службі безпеки.

Перевагою буде готовність кандидата до відряджень.

Анонсується: компенсація компанією 50% вартості обідів, бронювання, покриття 50% вартості професійного навчання та курсів, знижки на лабораторну діагностику в мережі медичних лабораторій.

Фахівець з ремонту оптичних модулів в «Атлон Авіа»

📍 Київ

Українське науково-виробниче підприємство повного циклу, що створює передові технології у сфері БпЛА, відкрило вакансію.

На майбутнього працівника чекають такі завдання:

прийом оптичних модулів на ремонт та їх реєстрація;

діагностика несправностей оптичних модулів за встановленими методиками;

виконання ремонту оптичних модулів;

проведення тестування та контроль якості після ремонту;

робота з паяльним обладнанням і мікроскопом.

Пропонується, серед іншого: медичне страхування, курси підвищення рівня англійської мови, бронювання.

Раніше ми повідомляли , що у «Резерв+» запустили електронну чергу до ТЦК.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.