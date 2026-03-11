Фонд гарантування завершив ліквідацію банку «Конкорд» Сьогодні 16:35 — Фондовий ринок

Фонд гарантування припинив виплати вкладникам банку «Конкорд»

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 9 березня 2026 року затвердила ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Конкорд».

Про це повідомляє Фонд гарантування.

Припинення виплат вкладникам

Фонд гарантування припиняє виплату гарантованих сум відшкодування за вкладами у день затвердження ліквідаційного балансу банку.

Також з моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна процедура банку вважається завершеною.

У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомив про припинення 9 березня 2026 року виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам АТ «АКБ «Конкорд» та завершення ліквідаційної процедури банку.

Сума виплат вкладникам

У межах виплат гарантованого відшкодування вкладники банку «Конкорд» отримали 631,2 млн грн.

Вимоги кредиторів до банку, що були не задоволені в результаті ліквідаційної процедури та продажу майна (активів) банку на дату складення ліквідаційного балансу, вважаються погашеними.

У зв’язку із затвердженням ліквідаційного балансу та звіту про виконання ліквідаційної процедури Фонд гарантування закрив накопичувальний рахунок банку «Конкорд».

У Фонді також повідомили, що реквізити цього рахунку більше не є дійсними, а платежі на нього не приймаються.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд» та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року через систематичні порушенням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, однак це рішення було оскаржене в судовому порядку.

Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не впливає на стабільність банківського сектору України. У Нацбанку тоді повідомили:

фінансова установа не забезпечувала функціонування належної системи управління ризиками;

не надавала на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду;

неналежно виконувала обов’язок розробляти та впроваджувати внутрішні документи у сфері фінмоніторингу.

Верховний Суд 30 липня 2025 року розглянув касаційні скарги Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк „Конкорд“». Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, якими було визнано протиправним та скасовано рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «АКБ „Конкорд“».

