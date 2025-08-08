Верховний Суд підтвердив законність ліквідації банку Конкорд — Finance.ua
Верховний Суд підтвердив законність ліквідації банку Конкорд

Верховний Суд 30 липня 2025 року розглянув касаційні скарги Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк „Конкорд“». Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, якими було визнано протиправним та скасовано рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «АКБ „Конкорд“».
Водночас, як повідомила пресслужба НБУ, Верховний Суд закрив провадження у справі.
Постанова Верховного Суду набрала законної сили, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд» та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року через систематичні порушенням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, однак це рішення було оскаржене в судовому порядку.
Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не впливає на стабільність банківського сектору України.
У Нацбанку тоді повідомили:
  • фінансова установа не забезпечувала функціонування належної системи управління ризиками;
  • не надавала на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду;
  • неналежно виконувала обов’язок розробляти та впроваджувати внутрішні документи у сфері фінмоніторингу.
