Дата виходу очікуваних смартфонів від Xiaomi — Finance.ua

Дата виходу очікуваних смартфонів від Xiaomi

З’явилася інформація, що Xiaomi вирішила прискорити темпи виходу своїх нових смартфонів. Замість традиційного запуску в січні, як це було з Redmi Turbo 4, нова модель Redmi Turbo 5 може дебютувати вже в грудні поточного року. Про це пише GizmoChina.
Redmi Turbo 5 стане першим смартфоном на базі SoC Dimensity 8500 нового покоління. Унікальність цього запуску в тому, що Xiaomi отримає тимчасову ексклюзивність на цей чипсет, тоді як смартфони Honor, Realme і iQOO на Dimensity 8500 з’являться тільки в першому кварталі 2026 року.
Крім потужної платформи, бюджетний флагман, як пишуть інсайдери, буде оснащений 6,67-дюймовим плоским OLED LTPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K, батареєю ємністю близько 7000 мАг і металевою рамкою корпусу.
Очікується, що Redmi Turbo 5 ляже в основу глобальної моделі Poco X8 Pro. Смартфон уже пройшов сертифікацію EEC, що натякає на його швидкий реліз, можливо, також у грудні.
Крім того, новий витік вказує на те, що флагманська серія Xiaomi 16 буде анонсована вже у вересні, що на місяць випереджає торішній графік. Також підтверджено, що вони першими отримають чипсет Snapdragon 8 Gen 4.
За матеріалами:
УНІАН
