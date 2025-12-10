Українські СЕО у 2025 році демонструють рекордно низьку економічну впевненість (інфографіка) Сьогодні 15:19 — Фондовий ринок

Українські СЕО у 2025 році демонструють рекордно низьку економічну впевненість (інфографіка)

У 2025 році українські керівники бізнесу демонструють нижчий рівень економічної впевненості порівняно з глобальними колегами.

Про це свідчать результати щорічного дослідження «Український бізнес очима керівників та керівниць 2025», проведеного KPMG.

За даними опитування, лише 33,7% українських СЕО прогнозують зростання національної економіки, 31,5% — покращення світової. Ці показники майже удвічі нижчі, ніж серед глобальних бізнес-лідерів, і відображають стійку економічну обережність. Основним чинником залишається триваюче повномасштабне вторгнення та пов’язані з ним ризики.

Упевненість у зростанні власних компаній також знизилася: у 2025 році цей показник становить 49% проти 76% у 2021-му.

Українські СЕО оцінюють бізнес-середовище як нестабільне і таке, що не сприяє масштабуванню. Водночас очікування щодо чисельності персоналу демонструють помірну стабілізацію. Зростання штату прогнозують 54% керівників порівняно з 92% у світі. При цьому майже 20% українських лідерів планують збільшення персоналу на 11−25% — значно вищий показник, ніж глобальні 2%.

Інфографіка: kpmg.com

Очікування щодо розвитку окремих галузей виявилися помірно оптимістичними: у 2025 році рівень впевненості у галузевому зростанні зріс на два пункти порівняно з попереднім роком. Це свідчить про часткове відновлення ділової активності в окремих секторах економіки.

Управлінські пріоритети

Геополітична нестабільність є основним чинником короткострокових управлінських рішень українських СЕО: її визначили 57% керівників проти 11% глобально. Далі за впливом регуляторний тиск, дефіцит талантів і макроекономічна невизначеність.

Повномасштабне вторгнення також посилило увагу бізнесу до добробуту та психічного здоров’я співробітників — цей чинник важливий для 20% українських СЕО, тоді як у світі його виокремлюють лише 7%. Натомість технологічні та кліматичні фактори для українського бізнесу залишаються другорядними (близько 5%), тоді як глобально інтеграція ШІ є одним із ключових драйверів (24%).

Стратегії бізнесу у 2025 році

Українські керівники значно більше, ніж глобальні, зосереджені на зовнішніх ризиках — геополітичних конфліктах, регуляторних змінах та інфляційному тиску. Ці чинники визначають стратегічні рішення та моделі адаптації.

У світовому контексті фокус зміщується на внутрішні процеси: кіберзахист, інтеграцію ШІ та технологічну модернізацію бізнесу.

Інфографіка: kpmg.com

На тлі дефіциту кадрів українські компанії приділяють більше уваги залученню талантів (27%) і підтримці психічного здоров’я співробітників (24%). У світі ці напрями належать до найменш пріоритетних.

Водночас глобальний бізнес активніше інвестує у геополітичний моніторинг (23% проти українських 2%), тоді як українські компанії працюють у режимі постійного оперативного реагування на ризики.

Органічне зростання залишається ключовим для 26% українських СЕО, тоді як глобально це найменше пріоритетна стратегія. Також українські керівники приділяють увагу інноваціям (15%) та утриманню талантів (15%). Глобальні компанії акцентують на цифровій трансформації, ШІ та ESG-ініціативах (41%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.